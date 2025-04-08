Чи приєднуватиметься країна до миротворчої місії в Україні після війни, розповів прем'єр-міністр Марк Карні в інтерв'ю для Radio-Canada, передає 24 Канал.

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"Залежатиме від обставин", – Карні

"Коаліцію охочих" очолює Франція та Велика Британія на чолі із Макроном та Стармером

"Канада входить до "коаліції охочих", яку очолюють Франція та Велика Британія. Це одна із тем моїх обговорень із цими двома лідерами", – заявив Карні.

Водночас він сказав, що Канада наразі ще не ухвалила остаточного рішення, чи братиме участь у миротворчому контингенті в Україні. За його словами, це "залежатиме від обставин".

Прем'єр Карні також наголосив, що не підтримує жодних мирних домовленостей, укладених без ухвалення Україною. А ще він категорично відкинув можливість виконання будь-яких ультиматумів Росія щодо української влади.

Я дуже пишаюся роллю уряду Канади та підтримкою канадцями українського народу. Для мене неприйнятні будь-які домовленості про мир, на які не погодиться Україна, а також вимоги російського диктатора Путіна замінити Володимира Зеленського на посаді президента,

– сказав Карні.

Він наголосив, що це "неприйнятно, бо Путін – агресор".