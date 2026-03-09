Отец не хотел видеть его преемником: какие загадки скрывает Моджтаба Хаменеи

Руководители Ирана 8 марта избрали преемника покойного Али Хаменеи – новым аятоллой стал Сеед Моджтаба Хаменеи, сын Али Хаменеи и влиятельный духовный деятель. Это назначение показывает, что Исламская республика не уступает Израилю и США и пытается сохранить стабильность власти во время кризиса.

Об этом пишет издание The New York Times.

Смотрите также В Иране присягнули на верность новому лидеру

Что известно о новом главе Ирана?

Сын недавно убитого Али Хаменеи Сеед Моджтаба Хаменеи долгое время оставался влиятельной фигурой в тени власти. В структуре офиса отца он координировал военные и разведывательные операции, а также имел тесные связи с Корпусом стражей Исламской революции – там его считали фаворитом.

Справочно! Корпус стражей исламской революции был создан как идеологическая структура для защиты Исламской республики и ее границ, а также для поддержания безопасности в случае дезертирства или попыток переворота армии.



Со временем корпус превратился в мощную политическую, военную и экономическую силу. Управление структуры направляет баллистические ракеты и беспилотники для атак на Израиль, арабские страны Персидского залива, а также американские базы и посольства в регионе. Это происходит на фоне массированных авиаударов США и Израиля, которые продолжаются с 28 февраля и по сей день.

В отличие от отца, который возглавил страну без полного религиозного статуса, 56-летний Моджтаба Хаменеи на момент своего восхождения уже имел все религиозные полномочия аятоллы. Также он известен как преподаватель во влиятельных шиитских духовных семинариях.

В то же время его личность и политические взгляды остаются неизвестными, поскольку младший Хаменеи вел достаточно непубличный образ жизни.

Эксперт по вопросам Ирана и шиитского ислама в Университете Джонса Хопкинса Вали Реза Наср заметил, что назначение Моджтабы Хаменеи является продолжением политической линии его отца. По его словам, младший Хаменеи лучше всех других кандидатов подготовлен к быстрой консолидации власти и установлению контроля над системой. Также эксперт добавил, что Моджтабу давно считали возможным преемником, однако в течение последних нескольких лет он почти не появлялся в публичном пространстве.

В то же время, по словам трех высокопоставленных иранских чиновников, знакомых с процессом отбора и близких к Хаменеи, покойный аятолла ранее давал понять советникам, что не хочет передавать свою должность сыну. Он объяснял это тем, что не стремится превращать эту должность в наследственную.

Важно! Исламская революция 1979 года наконец свергла монархию, пообещав положить конец передаче власти по наследству и вернуть ее народу.

Впрочем, издание отметило, что решение высокопоставленных священнослужителей, гвардейцев и влиятельных политиков, в частности председателя Совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани, о назначении Хаменеи младшего на должность свидетельствует о сплочении власти во времена острого кризиса и войны.

На должность Хаменеи младшего назначили 88 высокопоставленных шиитских священнослужителей, которые входят в состав Ассамблеи экспертов.

Во вторник, 3 марта, во время обсуждения ассамблеей нового лидера, Израиль нанёс удар по зданию в Куме – одном из главных центров шиитского ислама, где обычно проходят голосования. Однако иранское издание Fars News сообщило, что во время удара здание было пустым.

Известно, что высокопоставленные чиновники Ирана настаивали на назначении на должность верховного лидера Моджтабы Хаменеи, аргументируя это тем, что у него есть соответствующая квалификация для руководства страной. Некоторые священнослужители заявили, что после того, как аятолла был убит Америкой и Израилем, выбор Моджтабы почтит его наследие.

Моджтаба сейчас самый разумный выбор, поскольку он хорошо знаком с управлением и координацией силовых и военных аппаратов. Он уже руководил этим,

– сказал в интервью Мехди Рахмати, аналитик из Тегерана.

В то же время Рахмати предполагает, что это назначение может усилить раскол в обществе, которое и без того уже "глубоко разделено", поскольку многие иранцы решительно выступают против власти Исламской республики. "Часть общественности негативно и решительно отреагирует на это решение, и оно вызовет негативную реакцию", – добавил он.

Издание пишет, что покойный аятолла имел окончательное слово во всех ключевых вопросах государства. Он проявлял минимальную гибкость в вопросах внутренних реформ и почти не шел на уступки во время переговоров со Штатами по ядерной программе. В январе он отдал приказ о жестоких репрессиях против общенациональных протестов, которые требовали завершения его правления. Правозащитные организации уверены, число погибших возрастет после завершения тщательной проверки.

Ассамблея экспертов рассматривала на должность верховного лидера и других кандидатов. Среди них были: Алиреза Арафи, священнослужитель и юрист, который был членом триособового переходного совета руководства, названного в честь убийства аятоллы Хаменеи, и Сейед Хасан Хомейни, внук отца-основателя исламской революции, аятоллы Рухоллы Хомейни. Оба кандидата считаются умеренными. Но Сейед Хасан Хомейни близок к реформистской фракции в Иране, которая сейчас фактически отошла от политической борьбы.

Некоторые аналитики считают, что Хаменеи младший, в отличие от своего отца, может склоняться к реформам, поскольку принадлежит к более прагматичному поколению священнослужителей.

Впрочем, пока точно неизвестно как Вашингтон отнесся к такой смене власти. На недавней пресс-конференции президент Трамп заявил, что многие люди, которых его правительство считало потенциальными лидерами Ирана, были убиты с начала боевых действий. "Довольно скоро мы никого не будем знать", – сказал он.

На вопрос о худшем сценарии в Иране американский лидер ответил: "Думаю, худшим будет то, что мы это сделаем, и кто-то возьмет на себя эту ответственность, такой же плохой, как и предыдущий человек. Да, это может произойти. Мы не хотим, чтобы это произошло".

Кого США ликвидировали с начала операции в Иране?