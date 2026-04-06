Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Москва готовит меры на случай, если Лондон будет задерживать ее танкеры так называемого "теневого флота". Он добавил, что такие действия не останутся без ответа.

По словам Келина, Лондон должен тщательно подумать о последствиях таких задержаний. Об этом сообщают российские СМИ.

Смотрите также Россия планирует захват океана и раздел мира до 2035 года․ Расследование

Что известно о циничном заявлении посла России?

Андрей Келин не рассказал, о каких именно "мерах" говорится, однако отметил, что это станет "сюрпризом для Великобритании".

Такое решение (задержка российских танкеров – 24 Канал) не останется без ответа. Разрабатываются соответствующие меры. Пусть это будет сюрпризом для Лондона,

– отметил Келин.

Правительство Великобритании 25 марта предоставило своим военно-морским силам право останавливать танкеры с подсанкционной российской нефтью в территориальных водах страны.

Келин добавил, что владельцы задержанных судов и грузов будут иметь возможность обжаловать такие действия в суде, а сами процессы, по его словам, якобы могут обернуться дополнительными расходами для правительства Великобритании.

Напомним, что военный эксперт Павел Нарожный рассказал 24 Каналу, что, если в Ливии существует база украинских специалистов, то она нацелена на уничтожение разведывательного флота Москвы, который может маскироваться под гражданские корабли, и остановку теневого флота России.

