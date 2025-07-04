Мы предоставляем, – Трамп ответил, помогают ли США Украине оружием

Журналисты поинтересовались у Дональда Трампа, почему его администрация отступила и не предоставила оружие Украине. В то же время он заявил, что поставки якобы не остановились.

По его словам, США предоставляют оружие, но в то же время должны убедиться, что его хватит на собственные нужды. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Трампа в эфире FoxNews.

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"Мы уже предоставили очень много оружия"

Трамп утверждает, что США не перестали помогать Украине оружием.

В то же время он снова обвинил президента Байдена, что тот "опорожнил" США.

Мы этого не делали. Мы предоставляем оружие, но мы уже предоставили очень много оружия. Мы предоставляем оружие, работаем с ними и пытаемся им помочь, но мы не сделали этого, знаете, Байден опорожнил всю нашу страну, предоставляя им оружие,

– заявил Трамп.

Из-за этого, по его словам, он хочет убедиться, что стране хватит оружия для себя.

Трамп прокомментировал поставки оружия Украине: смотрите видео

Напомним, что некоторые западные СМИ сообщили об остановке поставок оружия со стороны США в Украину. У Центре противодействия дезинформации отметили, что ни один инсайдер не знает о точных объемах пакетов помощи.

Председатель ЦПД заверил, что определенные элементы вооружений продолжают поставляться.