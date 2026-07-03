Россия планирует нападение на Польшу, чтобы проверить решимость НАТО, – The Telegraph

США предупредили Польшу о возможных российских сценариях провокаций, которые могут быть направлены на проверку решимости НАТО. Речь идет о потенциальных ударах по критической инфраструктуре страны, а также о риске ограниченных инцидентов на границе со стороны Калининграда и Беларуси.

В Вашингтоне считают, что целью таких действий может быть политическое давление на союзников и попытка повлиять на дальнейшую поддержку Украины. Об этом пишет The Telegraph.

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Действительно ли Россия может напасть на Польшу?

Среди основных рисков, которые рассматривают американские аналитики, называют возможные удары по критически важной инфраструктуре Польши. Речь идет об энергетических объектах, транспортных узлах и других стратегических системах, которые могут стать мишенями для ракетных ударов или атак беспилотников.

По оценкам, подобные действия позволили бы России сохранять дистанционный характер эскалации, одновременно проверяя скорость и решительность реакции НАТО.

Отдельно рассматривается сценарий возможных инцидентов на сухопутной границе Польши с Беларусью и российским Калининградским эксклавом. Среди потенциальных вариантов – кратковременные пересечения границы воинскими подразделениями, инсценированные "ложные маневры" техники или демонстрационные действия, которые могут быть представлены как случайные инциденты.

Такие сценарии, по данным источников, могут использоваться Россией для создания правовой и политической неопределенности в рамках НАТО.

Особое внимание уделяется гибридным методам ведения потенциальной эскалации. Речь идет о сочетании военных, информационных и психологических инструментов – от атак дронами до информационных кампаний, которые могут представлять инциденты как локальные или случайные.

Цель таких действий, по оценкам западных аналитиков, заключается в подрыве единства союзников и создании сомнений относительно готовности НАТО реагировать.

В то же время, по данным источников, ключевой целью потенциальных провокаций является проверка статьи 5 Вашингтонского договора и реакции Альянса на ограниченные инциденты.

Также рассматривается сценарий, при котором Россия будет пытаться добиться политических уступок, в частности в отношении сокращения поддержки Украины со стороны Запада. Такие действия могут быть частью более широкой стратегии давления на европейскую безопасность без перехода к полномасштабной войне с НАТО.

В Североатлантическом альянсе подчеркивают, что любая атака на территорию государств-членов будет рассматриваться как нападение на весь блок. Союзники подчеркивают готовность реагировать в соответствии со статьей 5, включая военные и политические меры в случае эскалации.

Напомним, в комментарии для 24 Канала дипломат Роман Безсмертный заявил, что Россия уже может готовиться к дальнейшему обострению ситуации со странами Европейского Союза, а в перспективе – к потенциальному вооруженному конфликту.

По его словам, последние действия Москвы, в частности ограничение железнодорожного сообщения на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией, могут быть частью более широкой стратегии подготовки к эскалации. Он обращает внимание на то, что параллельно российская пропаганда регулярно обвиняет страны Балтии и НАТО в якобы подготовке к нападению на Россию.

Безсмертный подчеркнул, что наибольшее внимание к потенциальным угрозам должны уделять страны Балтии, Скандинавии и Польша. Именно эти государства, по его мнению, могут стать ключевыми направлениями политического и военного давления со стороны России. Он отмечает, что действия Кремля могут быть направлены на повышение уровня напряженности в приграничных регионах и создание условий для дальнейших провокаций.