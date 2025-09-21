Весной, после того как ВСУ были выбиты из Курской области, российские войска начали наступать в Сумской области, захватывая все новые населенные пункты. Продвижение оккупантов на севере Украины было важным как для Москвы, так и для Вашингтона. Оно должно было заставить Киев согласиться на невыгодное мирное соглашение.

Однако украинским силам удалось перейти в контрнаступление на Сумщине и освободить ряд захваченных ранее врагом сел. Это стало резким поворотом на поле боя, где преимущественно доминируют силы Москвы, передает 24 Канал со ссылкой на NYT.

Как ВСУ лишили "стратегического козыря" Путина и Трампа?

Контратаки Украины на Сумщине выглядели еще более эффектно на фоне постоянного продвижения россиян на фронте. По данным DeepState, оккупанты с мая захватывали от 440 до 550 квадратных километров ежемесячно.

Как утверждают аналитики, сейчас наступление россиян на Сумщине остановилось. Более того, это направление для оккупантов больше не является приоритетным. Об этом свидетельствует, в частности то, что противник начал перебрасывать элитные подразделения из Сумской области в Донецкую.

Украинский прорыв в Сумской области стал возможным благодаря проверенным тактикам: непрерывным атакам дронов и штурмам небольшими пехотными группами. Но на этот раз их эффективно реализовали элитные части, в частности десантники.

Издание отмечает, что отвоевание даже небольших территорий в Сумской области помогает Украине противостоять российскому нарративу о якобы неизбежности поражения Киева и необходимости пойти на мирное соглашение, которое предусматривает потерю части территорий.

Эти достижения имеют еще большее значение, ведь могут ослабить позиции России на переговорах. Москва намекала на возможность "обмена территориями" – передачу Киеву части земель, захваченных в Сумской области, в обмен на вывод ВСУ с Донбасса. Известно, что Дональд Трамп поддержал такую идею "обмена землями", хотя российское предложение является явно неравноправным.

Максим Скрипченко, президент киевского аналитического центра Transatlantic Dialogue Center, который работает над мирными инициативами, отметил, что возвращение украинских территорий в Сумской области уменьшает рычаги влияния Москвы:

"Зачем обменивать территории, если мы можем их вернуть?", – сказал он.

Что известно о контрнаступлении Украины на Сумщине и идее "обмена территориями"?