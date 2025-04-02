В НАТО приостановили обсуждение изменения своего подхода к отношениям с Россией, – СМИ
- НАТО приостановило обсуждение изменений в отношениях с Россией из-за текущих мирных усилий США с Россией и Украиной.
- Основополагающий акт НАТО – Россия признан неактуальным, страны обдумывают его возможный односторонний разрыв или пересмотр.
В прошлом году 32 страны НАТО планировали разработать рекомендации по стратегическому подходу Альянса к России. Однако сейчас эти обсуждения приостановлены.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Euractiv.
Смотрите также Некоторые до сих пор не знают, как действовать: способна ли Россия на открытую агрессию против стран НАТО
В НАТО переосмысливают свои отношения с Россией
Учитывая меняющуюся среду и возможные угрозы безопасности, страны НАТО хотели обсудить отношения с Россией и стратегический подход к стране.
В частности, такие отношения впервые после начала полномасштабного вторжения России могли измениться в этом году на саммите в Гааге.
Однако некоторые источники сообщают, что сейчас, когда США работают над мирным урегулированием с Россией и Украиной, все дискуссии о переосмыслении отношений НАТО и России "приостановлены".
Сейчас в НАТО не понимают намерения Соединенных Штатов в отношениях с Россией. Союзники США в Альянсе также обеспокоены политическими решениями президента Трампа, в частности тем, что он несколько сблизился с Россией. Между некоторыми членами до сих пор Альянса "продолжаются дискуссии относительно гаагского саммита". Страны единодушно считают, что Россия остается наиболее значительной угрозой безопасности НАТО.
Что касается Украины, все члены Альянса согласны с тем, что смерть и разрушения должны прекратиться. Президент Трамп хочет способствовать миру, и по его указанию мы готовы обеспечить решительное лидерство, необходимое для достижения устойчивого урегулирования,
– сказал изданию анонимный представитель США.
В НАТО признают, что Основополагающий акт НАТО – Россия об отношениях между НАТО и России уже не актуален. Как и пять принципов по сотрудничеству с Россией. Теперь стороны должны решить, или признать этот документ недействительным в одностороннем порядке, или подождать возможного двустороннего соглашения.