НАТО срочно закупает один вид оружия на фоне роста угрозы со стороны России, – Politico

На фоне инцидентов с дронами в НАТО готовят важное решение. Союзники планируют ускорить закупку важного вооружения в современной войне.

В среду, 10 июня, во время закрытой встречи послы 32 стран НАТО обсуждали, следует ли Альянсу срочно закупать больше дронов для защиты восточного фланга. Об этом Politico рассказали трое дипломатов, которые говорили на условиях анонимности.

Смотрите также НАТО едва проиграло Украине во время учений по ИИ

О чем договорились на встрече НАТО?

После встречи президент Румынии Никушор Дан заявил, что война России против Украины продолжает создавать значительные риски для евроатлантической безопасности, особенно в Черном море. Поэтому, по его мнению, важно, чтобы НАТО усилило свое присутствие и возможности в Румынии.

Он также добавил, что во время обсуждения союзники договорились быстрее развивать проекты НАТО для противодействия угрозам дронов, чтобы помощь странам, пострадавших, можно было утвердить на саммите в Анкаре в следующем месяце.

Пока неизвестно, когда именно союзники примут решение о закупке дронов.

Хотя НАТО имеет очень мало собственных военных активов (они в основном предоставляются государствами-членами), оно может координировать закупки необходимого вооружения, которое затем передается под командование его военных структур.

Также союзники обратили внимание на угрозы критической инфраструктуре в Черном море, в частности на проект Румынии по добыче газа Neptun Deep стоимостью 4 миллиарда евро, который должен заработать в следующем году. Обсуждалось, следует ли военному командованию НАТО усилить мониторинг воздушных и морских дронов, которые могут угрожать этим объектам.

Военные чиновники стран-членов, которые встречались на прошлой неделе в бельгийском городе Монс, выразили готовность передать больше средств ПВО для контроля и уничтожения дронов, появляющихся над Румынией.

Пресс-секретарь НАТО Эллисон Гарт указала на то, что следствием войны России против Украины является рост инцидентов с дронами вдоль восточного фланга Альянса.

Напомним, что в последнее время все чаще беспилотники украинского происхождения залетают в Балтию и Финляндии. В Киеве объясняют, что россияне намеренно глушат их и направляют на соседние страны.

В конце прошлого месяца в многоквартирный дом в Румынии врезался российский дрон. В Бухаресте заявили, что беспилотник сначала якобы был сбит украинской ПВО, в результате чего изменил направление движения и полетел в Румынию. На днях в румынском порту Констанца взорвался украинский морской дрон.

На фоне этих случаев страны Балтии и Финляндии призвали Украину внимательнее следить за своими беспилотниками. Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что Украина не планирует отказываться от ударов по военным целям на балтийском побережье России.