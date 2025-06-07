Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление Навроцкого в интервью венгерскому изданию Mandiner.

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Что заявил Навроцкий о вступлении Украины в ЕС

Кароль Навроцкий отметил, что Польша должна поддерживать Украину "со стратегической и геополитической точки зрения". Также он признал, что главной угрозой для европейского региона является Россия. В то же время польский лидер прокомментировал вступление нашей страны в ЕС.

Сейчас я против вступления Украины в Европейский Союз,

– заявил он.

По его словам, поддерживать нашу страну во время войны с Россией нужно, но Украина якобы должна понять, что другие страны, в частности Польша и Венгрия, имеют свои интересы.

Навроцкий заявил, что Украина мужественно защищается от России, но в то же время должна уважать интересы других стран.

Напомним, что Анджей Дуда проводил разговор с Каролем Навроцким о важности сохранения последовательной поддержки Киева. Одной из ключевых тем разговора был вопрос евроатлантической интеграции Украины.