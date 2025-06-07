Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву Навроцького в інтерв'ю угорському виданню Mandiner.

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Що заявив Навроцький про вступ України до ЄС

Кароль Навроцький наголосив, що Польща має підтримувати Україну "зі стратегічного та геополітичного погляду". Також він визнав, що головною загрозою для європейського регіону є Росія. Водночас польський лідер прокоментував вступ нашої країни до ЄС.

Наразі я проти вступу України до Європейського Союзу,

– заявив він.

За його словами, підтримувати нашу країну під час війни з Росією потрібно, але Україна нібито має зрозуміти, що інші країни, зокрема Польща та Угорщина, мають свої інтереси.

Навроцький заявив, що Україна мужньо захищається від Росії, але водночас повинна поважати інтереси інших країн.

Нагадаємо, що Анджей Дуда проводив розмову з Каролем Навроцьким про важливість збереження послідовної підтримки Києва. Однією з ключових тем розмови було питання євроатлантичної інтеграції України.