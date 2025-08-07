Не знаем, состоится ли на следующей неделе, – Рубио относительно разговоров о встрече Трампа и Путина
- Госсекретарь США заявил, что встреча между Трампом и Путиным может состояться, но пока не запланирована.
- Марко Рубио отметил, что встреча зависит от прогресса в переговорах между сторонами.
Госсекретарь США выступил с рядом заявлений относительно потенциальной встречи Трампа и Путина.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.
Интересно Путин первым заявил Виткоффу, что хочет встретиться с Трампом, – Fox News
Что сказал Рубио о встрече Трампа и Путина?
Накануне государственный секретарь сказал, что администрация Трампа может выступить с заявлениями, когда проанализирует результаты встречи Уиткоффа с Путиным.
По словам Рубио, США лучше понимают условия, при которых Россия может прекратить войну.
6 августа он охарактеризовал как хороший день, "но впереди еще много работы".
До встречи Трампа с Путиным должно произойти еще много чего,
– объяснил чиновник.
Он добавил: Трамп может поговорить с Путиным в течение ближайших нескольких дней, и пока звонок не запланирован.
"Мы не знаем, состоится ли встреча между Трампом и Путиным на следующей неделе. Это зависит от того, какого прогресса смогут достичь стороны", – высказался Марко Рубио.