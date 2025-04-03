Несмотря на ордер МКС на арест: премьер-министр Израиля прибыл в Венгрию
- Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху прибыл в Венгрию, несмотря на ордер МУС на его арест.
- С ним прибыла его жена Сара. Известно, что Нетаньяху должен встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
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Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху прибыл в Венгрию в четверг, 3 апреля. Визит главы израильского правительства состоялся несмотря на ордер Международного уголовного суда на его арест.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение министра обороны Венгрии Криштофа Салай-Бобровницкого в фейсбуке.
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Нетаньяху прибыл в Венгрию
Глава Минобороны Венгрии встретил Беньямина Нетаньяху в аэропорту Будапешта. В Венгрию с премьером Израиля также приехала и его жена Сара.
Стоит добавить, что Нетаньяху должен встретиться с главой правительства Венгрии Виктором Орбаном.
Отметим, что издание The Times of Israel подчеркивает, что Венгрия является членом МУС и обязана выполнить ордер на арест, выданный МУС против Нетаньяху.
"Однако, как и ожидалось, премьера принимает военный почетный караул и без происшествий провожает под конвоем в отель", – говорится в сообщении.
Нетаньяху прибыл в Венгрию / Фото из фейсбука министра обороны Венгрии
Напомним, что в конце ноября 2024 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Беньямина Нетаньяху и экс-главы Минобороны Йоава Галанта.