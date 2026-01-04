"Счастливого Нового года": в сети показали новые кадры с задержанным Мадуро
- Николаса Мадуро доставили в СИЗО.
- Ожидается, что он предстанет перед Федеральным судом Манхэттена на следующей неделе.
Венесуэльского лидера Николаса Мадуро доставили в следственный изолятор Metropolitan Detention Center в районе Бруклин. Вскоре над ним состоится суд.
Об этом информирует CNN со ссылкой на данные полиции Нью-Йорка, передает 24 Канал.
Актуально Такого не видели со времен Второй мировой: Трамп провел пресс-конференцию о задержании Мадуро
Где сейчас находится Мадуро и что с ним будет дальше?
По информации правоохранителей, Мадуро доставили в Манхэттен вертолетом, после чего в сопровождении усиленного полицейского кортежа перевезли к месту содержания.
Прибытие Николаса Мадуро в США в сопровождении DEA: смотрите фотографии Radar Austral
Ожидается, что уже на следующей неделе он предстанет перед Федеральным судом Манхэттена. Ему инкриминируют причастность к незаконной торговле наркотическими средствами и вооружением.
Заметим! Во время пресс-конференции 3 января Дональд Трамп заявил, что до смены власти в Венесуэле страной будут руководить США.
Больше об операции США в Венесуэле
С осени 2025 года Военно-морские силы США начали увеличивать свое присутствие в Карибском море. Вторжение в страну предсказывали давно.
Ночью 3 января столица страны Каракас была под атакой вертолетов США. У городов гремели взрывы и поднимались столбы дыма.
В ответ на действия Вашингтона президент Венесуэлы Николас Мадуро ввел в стране чрезвычайное положение и обратился к международному сообществу с призывом объединиться для противодействия, по его словам, внешней агрессии.
Тем временем в США выдвинули обвинения против Мадуро и его жены. Им вменяют участие в заговоре против США, наркотерроризм, а также незаконное владение оружием. Супругов задержали и вывезли из Венесуэлы.
Вице-президент страны Делси Родригес, со своей стороны, заявила, что Николас Мадуро остается единственным легитимным главой государства. Она резко раскритиковала действия Вашингтона, охарактеризовав их как "вооруженное нападение" на суверенную страну.
Мировое сообщество отреагировало по-разному. Так, Россия, Иран и некоторые латиноамериканские государства выловили поддержку Венесуэле и ее руководителю. Тогда как в Европе большинство стран заняло сдержанную позицию.