"Счастливого Нового года": в сети показали новые кадры с задержанным Мадуро

Венесуэльского лидера Николаса Мадуро доставили в следственный изолятор Metropolitan Detention Center в районе Бруклин. Вскоре над ним состоится суд.

Об этом информирует CNN со ссылкой на данные полиции Нью-Йорка, передает 24 Канал.

Где сейчас находится Мадуро и что с ним будет дальше?

По информации правоохранителей, Мадуро доставили в Манхэттен вертолетом, после чего в сопровождении усиленного полицейского кортежа перевезли к месту содержания.

Прибытие Николаса Мадуро в США в сопровождении DEA: смотрите фотографии Radar Austral

Ожидается, что уже на следующей неделе он предстанет перед Федеральным судом Манхэттена. Ему инкриминируют причастность к незаконной торговле наркотическими средствами и вооружением.

Заметим! Во время пресс-конференции 3 января Дональд Трамп заявил, что до смены власти в Венесуэле страной будут руководить США.

