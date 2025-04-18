Никто не играет со мной, – Трамп на вопрос, играет ли с ним Россия

Дональд Трамп отреагировал на вопрос о возможном влиянии России, заявив, что "никто со мной не играет". Так он опроверг предположение о манипуляциях со стороны Кремля.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на FinancialJuice. Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на предположение о влиянии России на него.

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Трамп прокомментировал слухи о манипуляциях

"Европейская правда" передает, что президент США Дональд Трамп считает, что как Украина, так и Россия проявляют желание "положить конец" полномасштабному российскому вторжению.

Трамп отметил, что вся его жизнь была "одними большими переговорами", и он хорошо понимает, когда его пытаются обмануть.

Я должен видеть энтузиазм с обеих сторон, чтобы положить этому (войне – Ред.) конец. И я думаю, что вижу этот энтузиазм. Кажется, я вижу его с обеих сторон,

– добавил он.

Президент США отверг предположения, что Россия может обманывать его в рамках этих "мирных усилий".

Нет, никто меня не обманывает. Я пытаюсь помочь. Знаете, это была война Байдена... Это не война Трампа. Это война, которой не должно было быть,

– подытожил Трамп.

Напомним, Дональда Трампа неоднократно обвиняли в симпатиях к российскому режиму. После очередных заявлений его команды относительно вероятного сокращения помощи Украине – эта тема вновь приобрела актуальность.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США могут прекратить усилия по мирному урегулированию, если не увидят прогресса в ближайшее время. В ответ в Чехии заявили, что именно Украина поддержала инициативу США, а Россия – нет.