Реагировать на такие заявления украинцам надо спокойно. Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил политолог Олег Саакян, озвучив, что Рубио – это едва ли не единственный голос здравого смысла в окружении американского президента. Это системный политик, который противодействовал России.

Смотрите также Переговоры США и России по Украине забуксовали, Рубио озвучил новое предупреждение, – Politico

Перед Трампом встал непростой выбор

Рубио делает то, что сейчас возможно и необходимо в тех сложных условиях, которые сложились в США. Политолог объяснил, что мир имеет сегодня дело с целым мировозрением Трампа, которое абсолютно нерелевантно ситуации за окном.

Лидер Соединенных Штатов пытается натянуть собственные представления на глобус мировой политики и упростить ее до уровня понятных ему механизмов: поторговаться; пошантажировать; взять что-то свысока, блефуя,

– озвучил Саакян.

Все это не дало желаемых результатов ни с Канадой, ни с Мексикой, ни с Европой, ни с Китаем, ни с Россией, ни на Ближнем Востоке. Спецпредставитель американского президента, Уиткофф, является продолжением позиции Трампа, он мыслит с ним одинаково в отличие от вице-президента США Вэнса, который подстраивается и говорит Трампу то, что тот хочет услышать.

Сейчас Трамп, как заметил политолог, стоит перед сложным выбором: или изменить свои подходы и признать, что они были провальными (пусть и не публично), или в дальнейшем пытаться имитировать, что все прекрасно и все страны выстроятся в ряд, чтобы договариваться с США, а Россия якобы уважает Соединенные Штаты и пойдет на уступки, если не сейчас, то позже.

Окружение президента США и сам Трамп меняют поведение

Что надеялись делать США в отношении Украины и Европы в контексте российско-украинской войны? Игнорировать и поставить перед фактом. Они говорили об Украине без Украины и о Европе без Европы.

Теперь же видим, что Рубио и Уиткофф (а они из разных условных лагерей) летят в Европу, чтобы разговаривать по поводу войны в Украине и более широких вопросов, связанных с этим. Тем самым происходит признание субъектности Европы,

– подчеркнул Саакян.

Политолог обратил внимание и на то, что во время заседания Контактной группы по вопросам обороны в формате "Рамштайн" (11 апреля) глава Пентагона Хегсет принял в нем участие, хотя ранее США громко хлопнули дверью и покинули его.

"Стоит обратить внимание и на заявления Трампа, он уже говорит, что развязал войну Путин, но конечно уравновешивает это высказываниями о том, что Байден и Зеленский в этом виноваты. У Трампа происходит слом внешней политики", – отметил Саакян.

Действительно ли Трамп развернется в другую сторону и Рубио и его подход возьмет верх, или будет оставаться подход Вэнса-Уиткоффа – пока это интрига. Рубио, как подытожил политолог, пытается сбалансировать ситуацию, не торпедировать усилия Трампа, но с другой стороны уже создавать среду, в которую Трамп придет через несколько недель.

Он усиливает риторику по поводу России, говорит, что она не хочет мира, что у нее остались дни, что тогда США вообще выйдут из переговоров. Одновременно с этим ничего плохого не говорит об Украине, но конечно не заявляет, что будет ей помогать. Еще, как объяснил Саакян, ситуация для этого не созрела, а Рубио действует в поле возможного.