Реагувати на такі заяви українцям треба спокійно. Про це в розмові з 24 Каналом наголосив політолог Олег Саакян, зазначивши, що Рубіо – це чи не єдиний голос здорового глузду в оточенні американського президента. Це системний політик, який протидіяв Росії.

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Перед Трампом постав непростий вибір

Рубіо робить те, що наразі можливо і необхідно в тих складних умовах, які склалися в США. Політолог пояснив, що світ має сьогодні справу з цілим світоглядом Трампа, який є абсолютно нерелевантний ситуації за вікном.

Лідер Сполучених Штатів намагається натягнути власні уявлення на глобус світової політики й спростити її до рівня зрозумілих йому механізмів: поторгуватися; пошантажувати; взяти щось знаскоку, блефуючи,

– озвучив Саакян.

Все це не дало бажаних результатів ні з Канадою, ні з Мексикою, ні з Європою, ні з Китаєм, ні с Росією, ні на Близькому Сході. Спецпредставник американського президента, Віткофф, є продовженням позиції Трампа, він мислить з ним однаково на відміну від віцепрезидента США Венса, який підлаштовується та говорить Трампу те, що той хоче почути.

Зараз Трамп, як зауважив політолог, стоїть перед складним вибором: чи змінити свої підходи й визнати, що вони були провальними (хай і не публічно), чи надалі намагатися імітувати, що все чудово і всі країни вишикуються в рядок, аби домовлятися зі США, а Росія буцімто поважає Сполучені Штати й піде на поступки, якщо не зараз, то пізніше.

Оточення президента США і сам Трамп змінюють поведінку

Що сподівалися робити США стосовно України та Європи у контексті російсько-української війни? Ігнорувати і поставити перед фактом. Вони говорили про Україну без України й про Європу без Європи.

Тепер же бачимо, що Рубіо і Віткофф (а вони з різних умовних таборів) летять в Європу, щоб розмовляти з приводу війни в Україні та ширших питань, пов'язаних з цим. Тим самим відбувається визнання суб'єктності Європи,

– підкреслив Саакян.

Політолог звернув увагу і на те, що під час засідання Контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн" (11 квітня) очільник Пентагону Гегсет взяв в ньому участь, хоча раніше США гучно гримнули дверима і покинули його.

"Варто звернути увагу і на заяви Трампа, він вже говорить, що розв'язав війну Путін, але звісно урівноважує це висловлюваннями про те, що Байден і Зеленський в цьому винні. У Трампа відбувається злам зовнішньої політики", – зазначив Саакян.

Чи дійсно Трамп розвернеться в інший бік і Рубіо та його підхід візьме гору, чи залишатиметься підхід Венса-Віткоффа – поки що це інтрига. Рубіо, як підсумував політолог, намагається збалансувати ситуацію, не торпедувати зусилля Трампа, але з іншого боку вже створювати середовище, в яке Трамп прийде за декілька тижнів.

Він посилює риторику з приводу Росії, говорить, що вона не хоче миру, що в неї залишилися дні, що тоді США взагалі вийдуть з переговорів. Одночасно з цим нічого поганого не говорить про Україну, але звісно не заявляє, що буде їй допомагати. Ще, як пояснив Саакян, ситуація для цього не визріла, а Рубіо діє в полі можливого.