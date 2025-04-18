Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на FinancialJuice. Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на предположение о влиянии России на него.

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Трамп прокомментировал слухи о манипуляциях

Трамп ответил, может ли быть так, что Москва "играет" с ним в своих интересах.

Никто меня не играет. Никто не играет со мной,

– заявил Трамп, намекая на то, что якобы не поддается манипуляциям ни одной из сторон.

Напомним, Дональда Трампа неоднократно обвиняли в симпатиях к российскому режиму. После очередных заявлений его команды относительно вероятного сокращения помощи Украине – эта тема вновь приобрела актуальность.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США могут прекратить усилия по мирному урегулированию, если не увидят прогресса в ближайшее время. В ответ в Чехии заявили, что именно Украина поддержала инициативу США, а Россия – нет.