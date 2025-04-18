Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на FinancialJuice. Президент США Дональд Трамп різко відреагував на припущення про вплив Росії на нього.

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Трамп прокоментував чутки про маніпуляції

Трамп відповів, чи може бути так, що Москва "грає" з ним у своїх інтересах.

Ніхто мене не грає. Ніхто не грає зі мною,

– заявив Трамп, натякаючи на те, що нібито не піддається маніпуляціям жодної зі сторін.

Нагадаємо, Дональда Трампа неодноразово звинувачували у симпатіях до російського режиму. Після чергових заяв його команди щодо ймовірного скорочення допомоги Україні – ця тема знову набула актуальності.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США можуть припинити зусилля щодо мирного врегулювання, якщо не побачать прогресу найближчим часом. У відповідь у Чехії заявили, що саме Україна підтримала ініціативу США, а Росія – ні.