Чувствовал – вы будете бороться за мир, – Макрон вспомнил беседу Зеленского с Путиным и Меркель

Эммануэль Макрон вспомнил разговор Владимира Зеленского с Владимиром Путиным и Ангелой Меркель в 2019 году. Президент Франции подчеркнул, что еще тогда почувствовал, что Украина будет бороться за мир.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Эммануэля Макрона во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

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Что рассказал Макрон о разговоре Зеленского с Меркель и Путиным

Эммануэль Макрон вспомнил, как в декабрьский вечер в 2019 году Владимир Зеленский имел дискуссию с президентом России Владимиром Путиным и тогдашним канцлером Германии Ангелой Меркель.

Я уже тогда почувствовал, как вы будете бороться за этот мир, и история не будет переписана,

– подчеркнул французский лидер.

Он также подчеркнул, что в полномасштабной войне России против Украины есть только одни факты: Россия – агрессор, Украина – жертва.

Макрон отметил, что учитывая сегодняшнюю ситуацию у европейских партнеров нет другого выхода, кроме как поддерживать Украину в борьбе против врага.

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