О том, как Владимир Зеленский договаривался с Путиным о прекращении огня в 2019 году, он рассказал в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману, передает 24 Канал.

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Зеленский рассказал, как договаривался с Путиным о прекращении огня

Во время этой встречи договорились о продолжении транзита газа, об обмене и о прекращении огня.

Путин хотел отвода войск, но украинский президент посчитал ему, что это займет 20 лет.

"Я ему это доказал. Именно по времени. Квадратные километры, именно длина контактной линии или линии разграничения... У меня было много аргументов, потому что я был глубоко в вопросе", – рассказал Зеленский.

А Путин, по его словам, был "неглубоко в процессе", не знал ни что за границу, ни где она расположена, потому что "он ничего этого не собирался делать".

Контракт был подписан, газовый, потому что это ему нужно. И в этом, кстати, он все детали знал. По обмену, мы сделали первые шаги и обменяли людей. Относительно прекращения огня, ну, они начали нас убивать через где-то месяц,

– добавил президент Украины.

После этого он позвонил Путину и напомнил, что были договоренности о прекращении огня, и "это же не бумажка в туалете... это же важно".

"Такое себе прекращение огня... на два – три дня, чтобы тебе поаплодировали, но это же не спектакль, это не театр, жизни людей... После этого я звонил ему еще несколько раз. Мне, кажется, у меня было всего два или три звонка ему. Я его просил о прекращении огня, но он мне говорил, не может быть, и мы сейчас разберемся... Они продолжали стрелять, убивать наших людей. Да, фронт стоял на месте, но они убивали людей", – рассказал Зеленский.

После нескольких таких звонков россияне прекратили поднимать трубку. Президент Украины предлагал встретиться снова, но те также отказывались.