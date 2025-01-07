Про те, як Володимир Зеленський домовлявся із Путіним про припинення вогню у 2019 році, він розповів в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману, передає 24 Канал.

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Зеленський розповів, як домовлявся із Путіним про припинення вогню

Під час цієї зустрічі домовилися про продовження транзиту газу, про обмін і про припинення вогню.

Путін хотів відведення військ, але український президент порахував йому, що це займе 20 років.

"Я йому це доказав. Саме по часу. Квадратні кілометри, саме довжина контактної лінії або лінії розмежування… У мене було багато аргументів, тому що я був глибоко в питанні", – розповів Зеленський.

А Путін, за його словами, був "неглибоко в процесі", не знав ані що за кордон, ані де він розташований, бо "він нічого цього не збирався робити".

Контракт був підписаний, газовий, бо це йому потрібно. І в цьому, до речі, він всі деталі знав. Щодо обміну, ми зробили перші кроки і обміняли людей. Щодо припинення вогню, ну, вони почали нас вбивати через десь місяць,

– додав президент України.

Після цього він зателефонував до Путіна і нагадав, що були домовленості про припинення вогню, і "це ж не папірець в туалеті, ... це ж важливо".

"Таке собі припинення вогню … на два – три дні, щоб тобі поаплодували, але це ж не спектакль, це не театр, життя людей… Після цього я дзвонив йому ще кілька разів. Мені, здається, в мене було всього два чи три дзвінки йому. Я його просив про припинення вогню, але він мені казав, не може бути, і ми зараз розберемось… Вони продовжували стріляти, вбивати наших людей. Так, фронт стояв на місці, але вони вбивали людей", – розповів Зеленський.

Після декількох таких дзвінків росіяни припинили підіймати слухавку. Президент України пропонував зустрітися знову, але ті також відмовлялися.