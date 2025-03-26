Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Еммануеля Макрона під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським.

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Що розповів Макрон про розмову Зеленського з Меркель та Путіним

Еммануель Макрон пригадав, як у грудневий вечір у 2019 році Володимир Зеленський мав дискусію з президентом Росії Владіміром Путіним та тодішньою канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

Я вже тоді відчув, як ви будете боротися за цей мир, і історія не буде переписана,

– наголосив французький лідер.

Він також підкреслив, що в повномасштабній війні Росії проти України є лише одні факти: Росія – агресор, Україна – жертва.

Макрон наголосив, що з огляду на сьогоднішню ситуацію у європейських партнерів немає іншого виходу, окрім як підтримувати Україну у боротьбі проти ворога.

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