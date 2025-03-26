Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Еммануеля Макрона під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським.
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Що розповів Макрон про розмову Зеленського з Меркель та Путіним
Еммануель Макрон пригадав, як у грудневий вечір у 2019 році Володимир Зеленський мав дискусію з президентом Росії Владіміром Путіним та тодішньою канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.
Я вже тоді відчув, як ви будете боротися за цей мир, і історія не буде переписана,
– наголосив французький лідер.
Він також підкреслив, що в повномасштабній війні Росії проти України є лише одні факти: Росія – агресор, Україна – жертва.
Макрон наголосив, що з огляду на сьогоднішню ситуацію у європейських партнерів немає іншого виходу, окрім як підтримувати Україну у боротьбі проти ворога.
Що відомо про нормандську зустріч у Парижі у 2019 році
- Зустріч у нормандському форматі: Україна, Росія, Франція та Німеччина відбулася у Парижі у 9 грудня 2019 року. Тоді за одним столом зустрілися Володимир Зеленський, Владімір Путін, Еммануель Макрон та Ангела Меркель.
- За підсумками зустрічі було домовлено, що відбудеться обмін утримуваних осіб у форматі "всі на всі", робота формату базуватиметься на Мінських домовленостей, повне припинення вогню на сході України повинне бути досягнуте до кінця року, а також закріплення "особливого статусу" окремих районів Донецької та Луганської областей на постійній основі.
- Як згодом стало відомо, Росія не дотрималася домовленостей, які були досягнуті на цій зустрічі, та продовжила агресію проти України спочатку на Сході, а вже у 2022 році повномасштабно вторглася на територію нашої держави.