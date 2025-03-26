Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Эммануэля Макрона во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.
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Что рассказал Макрон о разговоре Зеленского с Меркель и Путиным
Эммануэль Макрон вспомнил, как в декабрьский вечер в 2019 году Владимир Зеленский имел дискуссию с президентом России Владимиром Путиным и тогдашним канцлером Германии Ангелой Меркель.
Я уже тогда почувствовал, как вы будете бороться за этот мир, и история не будет переписана,
– подчеркнул французский лидер.
Он также подчеркнул, что в полномасштабной войне России против Украины есть только одни факты: Россия – агрессор, Украина – жертва.
Макрон отметил, что учитывая сегодняшнюю ситуацию у европейских партнеров нет другого выхода, кроме как поддерживать Украину в борьбе против врага.
Что известно о нормандской встрече в Париже в 2019 году
- Встреча в нормандском формате: Украина, Россия, Франция и Германия состоялась в Париже в 9 декабря 2019 года. Тогда за одним столом встретились Владимир Зеленский, Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель.
- По итогам встречи было договорено, что состоится обмен удерживаемых лиц в формате "все на все", работа формата будет базироваться на Минских договоренностях, полное прекращение огня на востоке Украины должно быть достигнуто до конца года, а также закрепление "особого статуса" отдельных районов Донецкой и Луганской областей на постоянной основе.
- Как впоследствии стало известно, Россия не придерживалась договоренностей, которые были достигнуты на этой встрече, и продолжила агрессию против Украины сначала на Востоке, а уже в 2022 году полномасштабно вторглась на территорию нашего государства.