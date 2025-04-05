Под прицелом одна страна: чью экономику пытается разрушить пошлинами Трамп

Дональд Трамп ввел пошлины на импорт в США. Они колеблются от 10% до 50% для разных стран. Такие действия нацелены прежде всего на Китай, который Штаты считают своей самой большой угрозой.

Такое мнение 24 Каналу озвучил экономический обозреватель Вячеслав Ширяев. По его словам, больше всего от новых пошлин Трампа пострадает Пекин.

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"Все это нацелено прежде всего против Китая. Той угрозы, которую Штаты считают для себя экзистенциальной. Угрозой, которая может привести к ликвидации гегемонии США не только в финансовом, экономическом, торговом плане, но и в военном", – сказал он.

"Все это против Китая"

Вячеслав Ширяев отметил, что Китай на данный момент располагает судостроительными мощностями, которые в 230 раз превышают американские. А военный флот у Китая уже больше, чем у Штатов. За один год они могут производить столько суден, как США за всю послевоенную историю.

Также самые большие пошлины были введены против стран, через которые Пекин может вести реэкспорт. Например, есть изготовленные в КНР игрушки без пометки "сделано в Китае", а во Вьетнаме, Камбодже и так далее. На самом деле это китайская игрушка, которая пересечет границу Камбоджи и Вьетнама, окажется на американском рынке, но не как китайская.

Чтобы убрать эту лазейку, он делает тарифы с Вьетнамом, например, огромными. Даже большие, чем Китаем. Вопрос реэкспорта также может быть важным сигналом, что все это против Китая,

– подчеркнул экономический обозреватель.

К слову, инвестиционный банкир Сергей Фурса сказал, повлияют ли пошлины Трампа на украинцев. По его словам, прямого влияния на украинскую экономику мы не заметим.