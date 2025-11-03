"Путин под прицелом": эксперты объяснили, что сейчас происходит в Кремле

Российская армия не имеет значительных успехов на фронте, а экономику страны-агрессора ждет экономический крах, который может оказаться хуже кризиса 2008 – 2009 годов. Это приближает режим Владимира Путина к краху. В России уже неоднократно готовили государственный переворот. Один из самых известных – поход Евгения Пригожина на Москву. Тогда как в отношении других попыток российским спецслужбам удалось предотвратить.

Путин и сам понимает, что под прицелом. Отсюда и отчаянные ядерные угрозы, чтобы как-то продемонстрировать силу и показать якобы все под контролем. Полковник США в отставке Джон Свит и аналитик по нацбезопасности Марк Тот специально для 24 Канала проанализировали ситуацию в Кремле и что может стать последней каплей для путинского режима. Больше – читайте далее в материале.

"У Путина паранойя": реален ли переворот в России

Служба безопасности ФСБ России обвинила так называемый российский антивоенный комитет и российского оппозиционера Михаила Ходорковского в подготовке к государственному перевороту против Владимира Путина. Есть ли сейчас возможность осуществить переворот? Действительно ли война против Украины может только побудить к этому?

Джон Свит: По моему мнению, угрозы государственного переворота являются законными. ФСБ уже видела и рассматривала похожие угрозы раньше. Мы это видели в 2003 – 2014 годах. Сегодня мы также это наблюдаем. Вспомним также, что была попытка госпереворота Евгения Пригожина в июне 2023 года. Однако, как писали мы с Марком еще в январе 2023 года, существовала еще одна угроза переворота.

В декабре 2023 года Путин должен был посетить танковый завод в Нижнем Тагиле. Руководителем завода был отставной генерал-лейтенант Алексей Маслов. Он имел большой опыт и контакты с НАТО благодаря своей должности российского военного представителя при Альянсе. Он оказался бы на месте, если бы снесли режим, чтобы вести переговоры о мирном урегулировании войны в Украине.

Интересно, что в день запланированного визита Путина он умер, а российский диктатор так и не приехал. Поэтому это не впервые, когда Путин является объектом переворота. ФСБ – параноидальная организация, поэтому они ищут подобные операции. Однако я думаю, что можно пересчитать по пальцам три из них, не говоря о других, которые остановили в ФСБ.

Мы помним поход Пригожина на Москву. Интересно, что никто даже не попытался помешать ему проехать через все города России. Что вы думаете по этому поводу? Какие есть риски для Путина сейчас, когда он не хочет прекращать огонь, а решил дальше продолжать войну?

Марк Тот: Пригожин продемонстрировал, что Путин уязвим по-разному. Показателен тот факт, что он смог довести свои военные силы на половину пути к Москве, не встретив никакого сопротивления, возможно, доведя дело до конца, просто не имея представления конечной цели. Это показывает, что Путин не так защищен, как он хочет, чтобы думали люди. Здесь присутствует паранойя.

Думаю, это символично: каждый раз, когда Путин угрожает ядерным оружием, он находится под прицелом. И во многом он находится под прицелом из-за этого последнего возможного покушения или даже заговора, потенциально идущего из Лондона (говорится об оппозиционере Михаиле Ходорковском – 24 Канал). Путин под прицелом, потому что его армия терпит неудачи. Он был убежден, что взял Покровск. Однако Владимир Зеленский дал понять, что не все так быстро. Город еще не упал.

У Путина также экономический крах, который может быть не менее серьезным, чем глобальный кризис в 2007 – 2009 годах, учитывая то, как это повлияет на Россию внутри. Нефтяная и газовая инфраструктура России находится под давлением украинских ударов. На этот сектор наложили экономические санкции, которые могут стоить Путину от 30 до 50 миллиардов долларов в год при доходах в 400 миллиардов. Это важно.

Поэтому Путин находится под прицелом и, я думаю, абсолютно открыт для потенциального переворота. Однако мы пока что не знаем, кто и как может его осуществить. Те, кто это сделают, пытаются скрываться. Недавние ядерные испытания России доказывают, что Путин тревожится. Он пытается доказать, что до сих пор сильный, но со всех сторон дает понять, что является слабым.

Путин показал свою слабость на весь мир

Во время ядерных учений Путин лично наблюдал за пуском ядерной ракеты. Более того, был одет в новую военную форму. Как вы оцениваете эти ядерные угрозы?

Марк Тот: Когда приходится заявлять что-то подобное, это свидетельствует о том, что все не так хорошо, как рекламируется. Когда же приходится наряжаться в новую военную форму, это показывает, что Путин действительно хочет донести это сообщение. Однако в то же время это признак слабости.

Мы с Джоном шутили, что нужна шкала из пяти Пиноккио для оценки политиков, которые врут. Теперь надо придумать что-то вроде 5 ядерных бомб, чтобы показать, на каком уровне Путин пытается блефовать. Это признак отчаяния. Его ядерная демонстрация, наряжение в военную форму в бункере, попытки выглядеть серьезным и заявления о непобедимости оружия, как в США, Франции или Великобритании нет своего арсенала, выглядят для Запада очень смешно.

Однако также здесь говорится и о внутренней пропаганде. Он пытается развеять любые подозрения, что ему что-то угрожает и хочет показать, что контролирует ситуацию. Когда ты слабый, ты пытаешься продемонстрировать силу.

Джон Свит: Согласен – когда ты слаб, проявляй силу. Однако я не верю, что Запад на это купится. Я считаю, что Запад не верит в его комментарии о том, что Путин может нанести удар где угодно и обойти все системы ПВО НАТО и США. Если это нужно демонстрировать – это ложь. Однако это не для западной аудитории, а для россиян, которые начинают терять доверие.

Рубль – слабый. Россияне видят последствия в Москве и Санкт-Петербурге, где проживает этническое русское большинство. Это для них становится болезненным вопросом. А Путин, который потерял народную поддержку, должен создать врага, против которого можно мобилизоваться – не только Украина или НАТО, но и США. Чтобы заявить россиянам, мол, это все санкции США и развертывание ракет Tomahawk".

Поэтому мы можем ожидать чего-то больше, например, чисток. Путин уже уменьшил свое близкое окружение и назначил двоюродного брата на важную должность. Он уже провел чистку олигархов и чистку среди военных и высокопоставленных граждан в своей администрации. Таких случаев станет больше, когда их охватит паранойя и они будут доносить друг на друга. Это хороший знак для Запада – крах режима Путина быстро приближается.

Что вы думаете о характеристиках ракеты "Буревестник"? Путин заявил, что она имеет "неограниченную дальность" и может летать месяцами из-за своего ядерного двигателя.

Джон Свит: Я не всегда понимаю технические аспекты, о которых говорит Путин. Сначала я должен услышать что-то от западных служб, он агентства западной разведки. Однако Путин всегда преувеличивает. По моему мнению, возможность барражировать в течение недель или месяцев нереальна. Такая же возможность есть у американской ракеты Tomahawk, но только на ограниченное время.

Это демонстрация силы, Путин пытается продемонстрировать возможность, в наличии которой я не уверен. Однако поскольку научное общество изучает запуск ракеты и проводит свой анализ, конечно, что скоро мы услышим больше о технических аспектах.

Какими будут последствия новых санкций против России?

Соединенные Штаты ввели санкции против двух крупнейших нефтяных компаний России – "Лукойла" и "Роснефти". Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что эти санкции нанесут реальный ущерб экономике России, несмотря на недавнее заявление Кирилла Дмитриева. Недавно он также посетил США и пытался убедить американцев в том, что Россия не пострадает от этих санкций. Каково ваше мнение о реальном влиянии новых санкций?

Марк Тот: Сам факт того, что Кирилл Дмитриев посчитал нужным приехать в США, говорит о том, что он обеспокоен санкциями. Он прекрасно осознает их пагубность для российской экономики. Это хороший первый шаг. Необходимо больше вторичных санкций, которые будут наказывать тех, кто покупает российскую нефть. Однако он знает, что это важно. Дмитриев пытался противостоять санкциям, но это не сработало.

По сути, Дмитриева высмеяли в США, и он не выполнил свою миссию. А потом сам Скотт Бессент ясно дал понять – Дмитриев может говорить что угодно, но эти санкции имеют значение. Думаю, чтобы понять их потенциал для России, нужно сделать шаг назад и посмотреть, что происходит с ее экономикой.

Доходы правительства в 400 миллиардов долларов зависят от нефтяных и энергетических контрактов, поэтому все, что их подрывает, – вредит. И есть некоторые оценки, что только эти санкции могут повлиять на 30 – 50 миллиардов долларов в год (уменьшить доход России – 24 Канал). Поэтому если говорить о том, что эти санкции съедают их бюджет на 10 – 15%, это уже значительная цифра. Особенно учитывая то, что Россия подтасовывала свои собственные финансовые отчеты.

С одной стороны, они утверждают, что вкладывают в свою военную экономику лишь около 250 миллиардов долларов. Однако осталось мало освещенным, что Россия на самом деле оказывает огромное давление на свою банковскую систему, заставляя ее выдавать плохие кредиты. И это, вероятно, еще около 300 миллионов долларов, если пересчитать.

Таким образом Россия имеет значительный долг. Это привело к стагфляции, когда у вас нет роста и есть инфляция. Уровень инфляции в России сейчас около 8%, а процентная ставка – около 16%. Их экономика сейчас преимущественно достигает потолка. У них большой портфель плохих кредитов, выданных по российским оборонным контрактам.

Если война закончится, они окажутся на мели, больше не будет прибыли. Поэтому Путин во многом находится под прицелом. Поэтому санкции – это еще одна костяшка домино, что обваливает экономику России. Надо вспомнить, что украинцы делают с нефтяным и энергетическим сектором своими ударами с помощью "Фламинго" и подобных систем. Для россиян сейчас все плохо.

Что может стать последней каплей для кремлевского режима?

Недавно Украина нанесла многочисленные удары по городам России. Украина использовала крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, крылатые ракеты украинского производства, беспилотники большой дальности, которые атаковали военную инфраструктуру России. США одобрили эти удары с использованием крылатых ракет западного производства. Как вы оцениваете этот новый этап войны?

Джон Свит: Это не новый этап войны, это эксплуатация успеха. Они нашли слабое место в противовоздушной обороне России. Это сделано намеренно. В течение последних примерно трех лет они наносили удары по российским объектам ПВО, чтобы ослабить, во-первых, их систему раннего предупреждения, а во-вторых, их способность сбивать эти конкретные ракеты.

Сначала они атаковали ПВО, а теперь инфраструктуру. Украина атаковала 21 из 38 крупнейших НПЗ России. Поэтому украинские санкции дают эффект. Удары также наносили по военным объектам, в частности в Крыму, а также по промышленным предприятиям, где производятся дроны, и складах боеприпасов. Таким образом перехват и глубокие удары, направленные на подрыв их способности финансировать войну, дают эффект.

Я приведу еще одну аналогию – башня Дженга (настольная игра, в которой игроки по очереди вынимают деревянные бруски из башни, строя ее все выше и менее устойчивой – 24 Канал). Это была популярная игра. Очевидно, ни одна часть сама по себе не важнее другой, но введение санкций США может стать тем звеном, которое будет вырвано из башни и приведет к краху режима.

Очевидно, что дальше будет больше, но украинский вариант санкций прямо влияет не только на военный потенциал России, но и на российское гражданское население.

Недавно Украина нанесла удар по российской плотине в Белгородской области. Удар нанес очень серьезный ущерб российским позициям на суше, которые затопило. Нескольким бригадам пришлось отступить из этого района. Еще несколько бригад оказались в окружении и остались без какого-либо материально-технического снабжения. Как вы оцениваете этот тактический шаг Украины?

Джон Свит: С точки зрения разведки, мы проводим так называемую разведывательную подготовку на поле боя, когда анализируем противника, погоду и местность. Таким образом, очевидно, что аналитики украинской разведки определили, что если они повредят плотину, то смогут переместить или победить эти силы без необходимости использовать оружие, чтобы устранить их.

Они создали препятствия для дальнейшего использования, но также заставили российские войска уйти. Российские силы наиболее уязвимы во время передвижения, особенно для беспилотников. Это еще один способ, где украинские военные используют инновации и технологии для победы над российскими войсками в Украине.

Реально ли сейчас посадить Путина за стол переговоров?

Трамп все еще верит, что он может посадить Путина за стол переговоров. На какой стадии находятся переговоры, насколько мы близки к соглашению о прекращении огня?

Марк Тот: Трамп сейчас заявляет, что по-прежнему уверен в своей способности достичь соглашения о прекращении огня, но это похоже на политический пиар. Думаю, он уже понимает, что Путин не готов к какой-либо содержательной дискуссии, и мы это видели. Об этом свидетельствуют заявления Дмитриева, которые он сделал в США.

Также Сергей Лавров сказал, что максималистские требования остаются. По его словам, россияне хотят, чтобы все признали, что именно НАТО вызвало эту войну, пытаясь, так сказать, вторгнуться в Восточную Европу. Кроме того, если вспомнить старую аналогию из одной пьесы, там есть фраза: "Я должен заплатить за квартиру, но не могу заплатить за квартиру" – это классическая ситуация безвыходного положения. Вот где сейчас Путин.

Он зашел в эту войну так далеко, что переоценил возможности своей армии, экономики и самого себя как лидера, настолько, что теперь не знает, как из нее выбраться.

Если он остановится, экономика упадет, а если экономика упадет, то его устранят. Если он проиграет, то скорее всего потеряет доверие своих военных, а ФСБ почувствует, что им нужен более сильный лидер, и вместо того, чтобы предупреждать о том, что Михаил Ходорковский может делать в Лондоне с антивоенным комитетом, возможно, займутся собственным прикрытием.

На Путина давят со всех сторон. Я просто не вижу, чтобы на этом этапе он сказал, что переговоры – его лучший способ выжить. Это классическая ситуация. Он должен "заплатить за квартиру", то есть как-то выбраться из петли, но он не знает, как это сделать, и "заплатить за квартиру" он не может.

Джон Свит: Недостаточно посадить его за стол переговоров. Нужно сделать это на условиях, выгодных для Украины. Это означает, что нужно продолжать давление, чтобы заставить Путина принять условия, которые он обычно не принимает. Нельзя прийти за стол переговоров и сказать, мол, мы замораживаем фронт, и вы можете оставить себе Донбасс. Условия должны быть выгодны Украине, а не просто направлены на прекращение войны.

По данным WSJ, существуют различные разведывательные оценки готовности или нежелания Путина урегулировать эту войну. Внутренняя разведка Госдепартамента США считает, что он не готов закончить войну. Однако ЦРУ считает, что Трамп может посадить Путина за стол переговоров и заставить его согласиться на соглашение о прекращении огня. Почему существуют разные оценки готовности Путина прекратить войну и какая является более реалистичной?

Марк Тот: Думаю, все понятно – надо посмотреть на линию фронта, на ни в чем не повинных украинских мирных жителей, которых бомбардируют ежедневно. Путин еще далек от принятия решения о мире. Лавров хочет обвинить во всем этом НАТО, мол, это не вина России.

Относительно отношений ЦРУ и других разведывательных служб, то здесь может возникнуть внутренний спор. Там может быть скрытый посыл. Они могут хотеть запутать ситуацию и донести до Путина, что у США есть два крыла, которые сейчас спорят, серьезно ли он настроен на переговоры.

Это может стать для него выездной дорожкой, чтобы сказать: "Мне нужно прислушиваться к так называемым источникам ЦРУ". Или это просто внутренний спор, происходящий в пределах государства, когда одна сторона считает, что другая ошибается.

Лично я считаю, что мы даже близко не подошли к тому, чтобы Путин был готов вести переговоры по прекращению огня. Он, по-прежнему, считает, что не может выйти из этой ситуации, и пока что его оценка не изменится. И, честно говоря, пока оценка России не изменится, думаю, это должно стать новым подходом. Одних попыток изменить оценку и сдержать Путина недостаточно.

Мы должны изменить страну так, чтобы, например, ФСБ поняла, что Путин должен уйти. Это способ окончания войны. Не обязательно за столом переговоров, и не обязательно в ближайшее время на поле боя, хотя надеюсь, что это закончится.

Джон, а какова ваша оценка этих разногласий вокруг разведывательной оценки психического состояния Путина и его расчетов?

Джон Свит: Вы никогда не достигнете консенсуса в разведывательном сообществе. Есть ЦРУ и Госдепартамент, которые работают с разными источниками. Госдепартамент использует источники из первых рук, основанные на встречах и обсуждениях, которые они провели с окружением Путина, его советниками и переговорщиками. Тогда как ЦРУ, вероятно, использует источники, основанные на информации, полученной на встречах, которые могли проходить за кулисами.

Было бы интересно услышать ЦРУ и Агентство нацбезопасности. Однако в разведывательном сообществе не будет консенсуса, они используют разные источники. Думаю, они все сходятся в одном – Путин под прицелом, Путин в такой ситуации, когда он не доверяет людям. ФСБ закрывает вокруг него ворота, и он уязвим. Из-за этой уязвимости он может предпринять действия, которые мы назвали бы неразумными, и, надеюсь, в администрации Путина найдутся люди, которые это остановят.

Нам остается лишь дождаться оценки разведки от разведывательного сообщества, которая будет исходить от управления директора национальной разведки США, а не отдельных разведывательных агентств.

Марк Тот: Сейчас Госдепартаментом руководит Марко Рубио, а это ястреб по России. Это не тот, кто благосклонно относится к Москве. Сообщалось, что он против любой капитуляции перед Россией и что он стоит за тем, за что некоторые люди его критиковали, чтобы препятствовать любым переговорам.

Рубио понимает, что это плохие переговоры. Факт, что Госдеп ведет себя как ястреб, показывает его текущее настроение, и я ему поверил бы. Это те, кто в последнее время контактировали с россиянами, вели с ними переговоры. И я думаю, что он лучше понимает ситуацию, чем можно было бы понять с помощью разведки, например, от сирийских источников.