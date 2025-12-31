"Общие ценности": США на официальном уровне поздравили Россию с Новым годом
- Посольство США в России опубликовало новогоднее поздравление, вспомнив усилия Дональда Трампа по завершению российско-украинской войны.
- В видео временный поверенный в делах США в России Дуглас Дайкхаус подчеркнул важность диалога и выразил пожелания мира и благополучия в новом году.
Посольство США в России опубликовало новогоднее поздравление для россиян. В нем упомянули усилия президента США Дональда Трампа по завершению российско-украинской войны.
Заявление и видеообращение появились на официальных страницах американского дипломатического учреждения. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Посольство США в России.
Что заявили американцы в обращении?
В видео с поздравлением выступил временный поверенный в делах США в России Дуглас Дайкхаус. Он отметил, что Новый год является временем для размышлений, обновления и надежды, а также вспомнил о трудностях и разделения, которые принесли последние годы. По его словам, конфликты не должны определять будущее, если стороны стремятся к изменениям.
Дайкхаус подчеркнул, что Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости прекращения войны между Россией и Украиной, а его администрация работала над поощрением диалога и поиском путей к миру с уважением к суверенитету и безопасности региона. Он также отметил, что дипломатические усилия остаются основой для дальнейших переговоров.
В конце обращения американский дипломат пожелал здоровья, мира и благополучия в новом году, добавив, что общие ценности могут стать основой для более мирного будущего.
Что известно о приверженности Трампа к России в мирных переговорах?
Во время последней встречи Трампа и Зеленского президент США заявил о том, что "Путин настроен на мир". Несмотря на постоянные удары по территории Украины, Дональд Трамп продолжает верить в мир со стороны России.
За час до встречи с Зеленским Дональд Трамп пообщался с Владимиром Путиным. В Кремле заявили о том, что политики согласились с тезисом, что временное прекращение огня лишь затянет войну.
Кроме того, Трамп продолжает настаивать на территориальных уступках Украины в пользу России. Он заявляет о том, что длительная война унесет жизни миллионов людей.