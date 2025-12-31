"Общие ценности": США на официальном уровне поздравили Россию с Новым годом

Посольство США в России опубликовало новогоднее поздравление для россиян. В нем упомянули усилия президента США Дональда Трампа по завершению российско-украинской войны.

Заявление и видеообращение появились на официальных страницах американского дипломатического учреждения. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Посольство США в России.

Что заявили американцы в обращении?

В видео с поздравлением выступил временный поверенный в делах США в России Дуглас Дайкхаус. Он отметил, что Новый год является временем для размышлений, обновления и надежды, а также вспомнил о трудностях и разделения, которые принесли последние годы. По его словам, конфликты не должны определять будущее, если стороны стремятся к изменениям.

Дайкхаус подчеркнул, что Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости прекращения войны между Россией и Украиной, а его администрация работала над поощрением диалога и поиском путей к миру с уважением к суверенитету и безопасности региона. Он также отметил, что дипломатические усилия остаются основой для дальнейших переговоров.

В конце обращения американский дипломат пожелал здоровья, мира и благополучия в новом году, добавив, что общие ценности могут стать основой для более мирного будущего.

США официально поздравили Россию с Новым годом: смотрите видео

Что известно о приверженности Трампа к России в мирных переговорах?