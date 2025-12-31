Заява та відеозвернення з'явилися на офіційних сторінках американської дипломатичної установи. Про це пише 24 Канал з посиланням на Посольство США в Росії.

Що заявили американці у зверненні?

У відео з привітанням виступив тимчасовий повірений у справах США в Росії Дуглас Дайкхаус. Він наголосив, що Новий рік є часом для роздумів, оновлення та надії, а також згадав про труднощі й розділення, які принесли останні роки. За його словами, конфлікти не мають визначати майбутнє, якщо сторони прагнуть змін.

Дайкхаус підкреслив, що Дональд Трамп неодноразово заявляв про необхідність припинення війни між Росією та Україною, а його адміністрація працювала над заохоченням діалогу й пошуком шляхів до миру з повагою до суверенітету та безпеки регіону. Він також зазначив, що дипломатичні зусилля залишаються основою для подальших переговорів.

Наприкінці звернення американський дипломат побажав здоров'я, миру та добробуту в новому році, додавши, що спільні цінності можуть стати підґрунтям для більш мирного майбутнього.

США офіційно привітали Росію з Новим роком: дивіться відео

Що відомо про прихильність Трампа до Росії у мирних переговорах?