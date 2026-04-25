Таку думку у розмові з 24 Каналом висловив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, наголосивши, що Росія дійсно здатна на агресію проти європейських країн. Проте важливо враховувати, який саме потенціал вона має для цього.

У який спосіб Росія може напасти на країну НАТО?

Коваленко підкреслив, що важливо розуміти, про що саме говорив Дональд Туск, коли наголошував на можливості нападу Росії на країни НАТО.

"Якщо йдеться про дроновий удар по базах НАТО чи гібридну операцію з паралізування аеропортів в європейських країнах, то Росія вже так нападала", – зауважив він.

Варто знати. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск застеріг європейські країни, наголосивши, що Росія може здійснити напад на країни НАТО. Проте він підкреслив, що його заяву не слід сприймати як скептицизм щодо статті 5 НАТО. Він має сумніви щодо того, що гарантії, які закріплені у документах Альянсу, матимуть практичне втілення.

Водночас якщо європейці уявляють колони російської військової техніки, яка прямує у країни Балтії, то Росія зараз, на думку керівника Центру протидії дезінформації, не готова до такого наступу. І в принципі вона не буде готова до масштабної війни із Заходом щонайменше до 2028 року.

Проте гібридний удар з використанням дронів можливий навіть завтра. ВПК Росії виробляє достатньо "Шахедів", щоб стабільно упродовж тижнів атакувати країни НАТО та виснажити їхню ППО,

– відзначив Андрій Коваленко.

Щодо Європи, то вона наразі повільно впроваджує дронові технології. Однак, керівник ЦПД сподівається, що європейці прискорять цей процес найближчим часом. І Україна їм у цьому допоможе.

Він додав, що хоча сьогодні у Москви немає ресурсів для повномасштабної війни проти Європи, не можна виключати, що до 2028 року вони можуть з'явитися. Це стане можливим, якщо у Росії проведуть мобілізацію.

Що відомо про вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі?

Нагадаємо, що проти ночі 10 вересня 2025 року під час атаки по Україні близько 20 російських "Шахедів" увірвалися у повітряний простір Польщі.

У небо були підняті польські винищувачі F-16, нідерландські F-35, італійські літаки дальнього радіолокаційного виявлення AWACS, а також літаки-заправники. Проте з 19 російських дронів польська ППО збила лише 4. Пізніше на території країни знайшли уламки 16 БпЛА.

Під час атаки російських дронів у Польщі були закриті аеропорти – Жешув-Ясьонка (EPRZ), Люблін-Свідник (EPLB) та Варшава-Шопен (EPWA).

Після атаки Польща звернулася до НАТО з проханням застосувати Статтю 4 Альянсу. Водночас у НАТО, як повідомляли ЗМІ джерела в НАТО, не розглядали проліт дронів як атаку на Польщу. Водночас у НАТО відзначили, як писали ЗМІ, що це був "перший випадок, коли літаки НАТО вступили у протидію потенційним загрозам у повітряному просторі союзників".

Пізніше Дональд Туск згадав, що тоді йому було складно переконати партнерів Польщі по НАТО у тому, що це був "не випадковий інцидент, а добре спланована і підготовлена провокація проти Польщі". А деякі союзники, за його словами, "вдавали, що нічого не сталось, адже так було набагато простіше".