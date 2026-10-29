Генинспектор Пентагона отказался расследовать ограничения Starlink в Украине

Генеральный инспектор Пентагона не будет расследовать ограничения в отношении Starlink в Украине / Getty Images
Несколько сенаторов от обеих партий призвали немедленно провести расследование сбоев в работе Starlink в Украине. Однако независимый генеральный инспектор Пентагона отказался это делать.
Об этом говорится в письме, полученном CNN.
популярные видео
Почему Пентагон не будет расследовать ограничения Starlink в Украине?
В письме от 27 октября генеральный инспектор Пентагона Платт Морин заявил, что вопросы сенаторов относительно замедления работы систем и его последствий следует адресовать Военно-воздушным силам и Космическим силам США.
"У них есть больше возможностей рассмотреть вопросы, затронутые в вашем письме, и координировать ответы министерства", – написал Морин.
Одна из инициаторов расследования сбоев в работе Starlink – демократка Джин Шахин. Она заявила, что ее беспокоит отказ генерального инспектора расследовать перебои в работе спутниковой связи, которую Украина использует для противодействия российской агрессии.
Администрация Трампа и SpaceX дали противоречивые объяснения причин этих сбоев. Они ослабили украинскую оборону и без необходимости подвергали американский персонал в Украине опасности
Она подчеркнула необходимость независимой проверки, которая поможет установить ответственных и предотвратить повторение подобной ситуации.
Пресс-секретарь офиса генерального инспектора Пентагона Молли Галперн сообщила, что ведомство тщательно рассмотрело запрос Конгресса и решило, что поднятые вопросы должно рассмотреть именно министерство обороны. "Если появится новая информация, мы можем пересмотреть это решение", – добавила она.
Перебои со связью в Украине
Перебои в работе спутниковых терминалов в Украине начались 14 октября 2026 года. Связь начинала пропадать при скорости свыше 160 километров в час. Из-за этого ограничения был сорван ряд операций. Кроме того, сбивать реактивные дроны стало сложнее.
Администрация Трампа и генеральный директор SpaceX Илон Маск перекладывали ответственность за ограничение Starlink в Украине друг на друга.
Ограничения были сняты только 24 октября.
Ранее девятеро сенаторов от Республиканской и Демократической партий во главе с республиканцем Томом Тиллисом и демократкой Джин Шахин обратились к генеральному инспектору Пентагона с требованием немедлен расследовать сбои в работе Starshield и коммерческой системы Starlink в Украине.
Кроме того, американские законодатели призвали Вашингтон рассширить контракт на военную версию Starshield для Украины.
Связанные темы:
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии