Генінспектор Пентагону відмовився розслідувати обмеження Starlink в Україні

Про це йдеться в листі, який отримав CNN.

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Чому Пентагон не буде розслідувати обмеження Starlink в Україні?

У листі від 27 жовтня генеральний інспектор Пентагону Платт Морін заявив, що питання сенаторів щодо уповільнення систем і його наслідків слід адресувати Повітряним силам і Космічним силам США.

"Вони мають більше можливостей розглянути порушені у вашому листі питання та координувати відповіді міністерства", – написав Морін.

Одна із ініціаторок розслідування збої у роботі Starlink – демократка Джин Шахін. Вона заявила, що її непокоїть відмова генерального інспектора розслідувати перебої в роботі супутникового зв'язку, який Україна використовує у протидії російській агресії.

Адміністрація Трампа та SpaceX надали суперечливі пояснення причин цих перебоїв. Вони послабили українську оборону та без потреби наражали американський персонал в Україні на небезпеку– зазначила сенаторка від Нью-Гемпширу.

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Вона наголосила на необхідності незалежної перевірки, яка допоможе встановити відповідальних і запобігти повторенню подібної ситуації.

Речниця офісу генерального інспектора Пентагону Моллі Галперн повідомила, що відомство ретельно розглянуло запит Конгресу й вирішило, що порушені питання має розглянути саме міністерство оборони. "Якщо з'явиться нова інформація, ми можемо переглянути це рішення", – додала вона.

Перебої зі зв'язком в Україні

Перебої у роботі супутникових терміналів в Україні розпочалися 14 жовтня 2026 року. Зв'язок починав зникати за швидкості понад 160 кілометрів за годину. Через це обмеження було зірвано низку операцій. Окрім того, реактивні дрони стало збивати складніше.

Адміністрація Трампа та гендиректор SpaceX Ілон Маск перекладали відповідальність з обмеження Starlink в Україні один на одного.

Обмеження були зняті лише 24 жовтня.

Раніше дев'ять сенаторів від Республіканської та Демократичної партій на чолі з республіканцем Томом Тіллісом і демократкою Джин Шахін звернулися до генерального інспектора Пентагону з вимогою негайно розслідувати перебої в роботі Starshield і комерційної системи Starlink в Україні.

Крім того, американські законодавці закликали Вашингтон розширити контракт на військову версію Starshield для потреб України.