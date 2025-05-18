Действительно ли Китай – единственная страна, которая может поставить Путина на место

КНР действительно имеет серьезное влияние на Россию. Но, к сожалению, пока нельзя говорить, что страна-агрессор полностью находится под Китаем.

Об этом 24 Каналу рассказал председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак. По его словам, влияние Китая на Россию действительно есть. Но не все так просто.

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Китай зарабатывает деньги

Как отметил Шлинчак, с одной стороны, действительно можно констатировать, что Китай использует ослабленную от войны Россию, которая находится в не лучшем экономическом положении. Там буквально зарабатывают на этом деньги и протягивают свои стратегические цели к реализации.

С другой стороны, не можем говорить, что Россия полностью легла под Китай. У Путина своя стратегия. Она заключается в том, чтобы сесть вместе с Китаем и США за переговоры и разделить мир на зоны влияния. Путин постоянно возвращается к этой теме еще с 2007 года,

– сказал Шлинчак.

Диктатор Путин хочет иметь рычаги влияния на те или иные регионы. Также он вообще не воспринимает Украину как государство.

Это позиция, которую мы должны понимать. В Кремле ее не просто лелеют. Они пытаются ее реализовать,

– подытожил Шлинчак.

Напомним, Си Цзиньпин находился на параде 9 мая в России. Политолог обратил внимание, какой издевательский подарок глава Китая сделал Путину.