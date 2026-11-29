В эфире 24 Канала политолог Петр Олещук подчеркнул, что прежние надежды на монолитную позицию западного мира больше не соответствуют реальности. По его мнению, Украине необходима гибкая многоуровневая стратегия, которая будет опираться на наиболее надежных партнеров.

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Политика апокалиптических заголовков

Комментируя статьи в западной прессе, в частности публикацию Financial Times о возможном превращении украинских промышленных центров в "города-зомби" из-за постоянных ударов России по металлургии, Олещук выразил непонимание мотивов подобных материалов.

Меня в этой ситуации интересует нечто иное: я прочитал уже не знаю сколько сотен публикаций западных изданий обо всех тех катастрофах, которые ждут Украину. И у меня один вопрос – с какой целью они публикуют все эти материалы? "Украинцы, сдавайтесь"? Но я сомневаюсь, что капитуляция Украины поможет решить эти проблемы– подчеркнул Петр Олещук.

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Политолог Петр Олещук о вызовах для Украины: видео

Барьеры для экспорта и двойные стандарты

Аналитик также указал на противоречивые действия европейских бюрократов, которые постоянно жалуются на расходы ради поддержки Украины, однако в то же время ограничивают экспорт искусственными торговыми и экологическими нормами.

С одной стороны, они постоянно рассказывают, как им трудно помогать Украине. Так дайте Украине заработать деньги! Чем больше Украина заработает, тем меньше она будет у вас просить. Но тут вступают в игру выбросы углерода. Пусть посчитают, какие выбросы углерода от войны в Украине, сколько россияне сбросили на европейскую страну рядом с ними! Эта неспособность переключиться с комфортного состояния виртуальных проблем на реальные проблемы – главная характеристика европейских политиков– заявил политолог.

Дипломатическая игра и альянсы нового типа

Касаясь разговоров о вероятном прекращении огня по текущей линии фронта, эксперт отметил, что официальному Киеву следует постоянно подчеркивать стремление к миру. Это лишает пророссийских лоббистов удобных аргументов, хотя точное время завершения боевых действий не зависит исключительно от желания Украины. Параллельно Россия продолжает направлять огромные ресурсы на финансовое поощрение западных политиков.

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Оценивая возможные изменения в международной политике, в частности предстоящие президентские выборы во Франции в 2027 году и потенциальную победу Марин Ле Пен, Олещук призвал не поддаваться панике преждевременно. Вместо этого государству важно искать другие форматы взаимодействия за пределами стандартных институтов Евросоюза.

Главный вывод за эти годы: когда мы вступали в полномасштабную войну, у нас было несколько идеалистическое восприятие Запада как чего-то единого и нерушимого. Сейчас очевидно, что единства Запада не существует. Строить свою стратегию, исходя из нерушимости этих отношений, невозможно. Она должна быть гибкой и опираться на страны "первой категории" поддержки – Скандинавию, страны Балтии, Германию, Нидерланды– подытожил Петр Олещук.

Ранее Олег Рыбачук также отмечал, что ожидания компромиссов от России бессмысленны, потому что Кремль воспринимает уступки соперников исключительно как слабость.