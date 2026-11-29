В ефірі 24 Каналу політолог Петро Олещук підкреслив, що колишні надії на монолітну позицію західного світу більше не відповідають реальності. На його думку, Україні необхідна гнучка багаторівнева стратегія, яка опиратиметься на найбільш надійних партнерів.

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Політика апокаліптичних заголовків

Коментуючи статті в західній пресі, зокрема публікацію Financial Times про можливе перетворення українських промислових центрів на "міста-зомбі" через постійні удари Росії по металургії, Олещук висловив нерозуміння мотивів подібних матеріалів.

Мене інше в цій ситуації цікавить: я прочитав уже не знаю скільки сотень публікацій західних видань про всі ті катастрофи, які чекають Україну. І в мене одне питання – вони ці всі публікації з якою метою роблять? "Українці, здавайтеся"? Але я сумніваюся, що капітуляція України допоможе вирішити ці проблеми– підкреслив Петро Олещук.

Політолог Петро Олещук про виклики для України: відео

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Бар'єри для експорту та подвійні стандарти

Аналітик також вказав на суперечливі дії європейських бюрократів, які постійно скаржаться на витрати заради підтримки України, проте водночас обмежують експорт штучними торговельними й екологічними нормативами.

З одного боку, вони постійно розказують, як їм важко допомагати Україні. То дайте Україні заробити гроші! Чим більше Україна заробить, тим менше вона у вас буде просити. Але тут вилазять викиди вуглецю. Нехай порахують, які викиди вуглецю від війни в Україні, скільки росіяни скинули на європейську країну поруч із ними! Оця неспроможність переключитися з комфортного стану віртуальних проблем на проблеми реальні – головна характеристика європейських політиків– заявив політолог.

Дипломатична гра та альянси нового типу

Торкаючись розмов про ймовірне припинення вогню по поточній лінії фронту, фахівець зауважив, що офіційному Києву варто постійно наголошувати на прагненні до миру. Це позбавляє проросійських лобістів зручних аргументів, хоча точний час завершення бойових дій не залежить виключно від бажання України. Паралельно Росія продовжує спрямовувати величезні ресурси на фінансове заохочення західних політиків.

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Оцінюючи можливі зміни у міжнародній політиці, зокрема майбутні президентські вибори у Франції 2027 року та потенційну перемогу Марін Ле Пен, Олещук закликав не панікувати завчасно. Натомість державі важливо шукати інші формати взаємодії за межами стандартних інституцій Євросоюзу.

Головний висновок за ці роки: коли ми вступали в повномасштабну війну, у нас було дещо ідеалістичне сприйняття Заходу як чогось єдиного і непорушного. Зараз очевидно, що єдності Заходу не існує. Будувати свою стратегію, виходячи з непорушності цих відносин, неможливо. Вона має бути гнучкою і спиратися на країни "першої категорії" підтримки – Скандинавію, держави Балтії, Німеччину, Нідерланди– підсумував Петро Олещук.

Раніше Олег Рибачук також зазначав, що очікування компромісів від Росії безглузді, оскільки Кремль сприймає поступки суперників виключно як слабкість.