В ООН обеспокоены из-за последних заявлений Трампа по Ирану

Дональд Трамп пригрозил атаковать критическую инфраструктуру Ирана, если тот не откроет Ормузский пролив. В ООН осудили высказывания американского президента. Это стало редкой публичной критикой США со стороны ООН.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что он "встревожен" угрозами президента США атаковать гражданскую инфраструктуру Ирана. Слова генсека передал представитель организации Стефан Дюжаррик. Об этом пишет Bloomberg.

Как в ООН оценили заявления Трампа относительно ударов по Ирану?

По словам Дюжаррика, реализация Трампом его угроз может привести к нарушению международного права.

Даже если США преследуют военные цели, удары по невоенным объектам являются незаконными, поскольку они могут нанести вред гражданскому населению.

В ООН заявили, что их обеспокоила риторика американского лидера в соцсетях, где он угрожал атаками на электростанции, мосты и другую инфраструктуру, если Иран не согласится на сделку.

Гутерреш призвал США и Иран соблюдать международное право и не атаковать гражданскую инфраструктуру.

Обычно Гутерреш воздерживается от прямой критики государств-членов ООН.

Ранее он уже призвал США и Израиль прекратить конфликт, а Иран – остановить атаки на страны Персидского залива.

На прошлой неделе он подчеркивал необходимость свободы судоходства и защиты гражданского населения и объектов, включая ядерные, на фоне риска более широкой войны в регионе.

Справка: Американские силы уже осуществили по меньшей мере один удар по невоенному объекту – мосту, соединяющему Тегеран с городом Карадж.

