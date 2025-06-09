Французский адмирал сказал, чему именно армии НАТО должны научиться у Украины

Украинская атака на российские аэродромы 1 июня вызвала восхищение во всем мире. Благодаря эффекту внезапности и детально спланированной операции дронам СБУ удалось поразить десятки вражеских стратегических самолетов.

Главнокомандующий сил трансформации НАТО Пьер Вандье считает операцию "Паутина" стоящим примером для подражания, передает 24 Канал со ссылкой на AFP.

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Что известно

Вандье сравнил "Паутину" с историей о троянском коне, которая произошла тысячи лет назад. "Сегодня мы видим, как эта тактика оживает снова", – сказал он.

Справка: По легенде, во время Троянской войны греки смастерили большого деревянного коня и оставили его под воротами Трои как "подарок", сделав вид, что отступили. Внутри прятались воины, которые ночью выбрались из коня, открыли ворота, и город был разрушен.

Французский адмирал подчеркнул, что армиям НАТО стоит поучиться у украинской креативности.

Он подчеркнул, что операция по поражению авиабаз продемонстрировала, насколько важно для победы внедрять инновации и адаптироваться.

Это был действительно умный ход. Мы вступаем в динамичную эпоху, когда армии должны не только разрабатывать большие стратегические планы, но и постоянно адаптировать их,

– объяснил Вандье.

К слову, по данным СБУ, во время атаки 1 июня был поражен 41 самолет. Западные авиаэксперты называют цифру вдвое меньшую.

NBC News, с помощью военных аналитиков и спутниковых снимков, определили, что во время операции "Паутина" было уничтожено не менее 10 российских самолетов, что согласуется с оценкой НАТО.