Главнокомандующий сил трансформации НАТО Пьер Вандье считает операцию "Паутина" стоящим примером для подражания, передает 24 Канал со ссылкой на AFP.

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Что известно

Вандье сравнил "Паутину" с историей о троянском коне, которая произошла тысячи лет назад. "Сегодня мы видим, как эта тактика оживает снова", – сказал он.

Справка: По легенде, во время Троянской войны греки смастерили большого деревянного коня и оставили его под воротами Трои как "подарок", сделав вид, что отступили. Внутри прятались воины, которые ночью выбрались из коня, открыли ворота, и город был разрушен.

Французский адмирал подчеркнул, что армиям НАТО стоит поучиться у украинской креативности.

Он подчеркнул, что операция по поражению авиабаз продемонстрировала, насколько важно для победы внедрять инновации и адаптироваться.

Это был действительно умный ход. Мы вступаем в динамичную эпоху, когда армии должны не только разрабатывать большие стратегические планы, но и постоянно адаптировать их,

– объяснил Вандье.

К слову, по данным СБУ, во время атаки 1 июня был поражен 41 самолет. Западные авиаэксперты называют цифру вдвое меньшую.

NBC News, с помощью военных аналитиков и спутниковых снимков, определили, что во время операции "Паутина" было уничтожено не менее 10 российских самолетов, что согласуется с оценкой НАТО.