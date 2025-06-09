Головнокомандувач сил трансформації НАТО П'єр Вандьє вважає операцію "Павутина" вартісним прикладом для наслідування, передає 24 Канал із посиланням на AFP.

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Що відомо

Вандьє порівняв "Павутину" з історією про троянського коня, яка сталася тисячі років тому. "Сьогодні ми бачимо, як ця тактика оживає знову", – сказав він.

Довідка: За легендою, під час Троянської війни греки змайстрували великого дерев'яного коня й залишили його під воротами Трої як "подарунок", удавши, що відступили. Усередині ховалися воїни, які вночі вибралися з коня, відкрили ворота, і місто було зруйноване.

Французький адмірал наголосив, що арміям НАТО варто повчитися в українській креативності.

Він підкреслив, що операція з ураження авіабаз продемонструвала, наскільки важливо для перемоги впроваджувати інновації та адаптуватися.

Це був справді розумний хід. Ми вступаємо в динамічну епоху, коли армії повинні не лише розробляти великі стратегічні плани, а й постійно адаптувати їх,

– пояснив Вандьє.

До слова, за даними СБУ, під час атаки 1 червня було уражено 41 літак. Західні авіаексперти називають цифру удвічі меншу.

NBC News, за допомогою військових аналітиків та супутникових знімків, визначили, що під час операції "Павутина" було знищено щонайменше 10 російських літаків, що узгоджується з оцінкою НАТО.