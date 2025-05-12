Операция "Синдур" на паузе: Моди обратился к гражданам Индии

Нарендра Моди обратился к индийцам. Это впервые с момента вспышки конфликта с Пакистаном на прошлой неделе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NDTV.

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Что сказал Моди о конфликте с Пакистаном

По его словам, военная операция сейчас на паузе. А ядерный шантаж Пакистана не сработает.

Операция "Синдур" является свидетельством политических действий Индии по борьбе с терроризмом. Эта операция установила новую норму против терроризма. Если на Индию произойдет какое-либо нападение, мы отреагируем в соответствии с нашими собственными условиями и искореним корни терроризма,

– сказал Моди.

Он подчеркнул, что Индия "не будет рассматривать террористов и правительство отдельно". Речь идет о том, что офицеры пакистанской армии присутствовали на похоронах террористов. Моди считает это "доказательством государственного терроризма" и "грязной правдой о Пакистане".

"Пакистанская армия и правительство поддерживают терроризм, и однажды они уничтожат сам Пакистан... Наша повестка дня четкая. Террор и переговоры не могут существовать вместе. Террор и торговля не могут существовать вместе, а кровь и вода не могут течь вместе", – сказал премьер-министр Моди, очевидно, имея в виду приостановление действия Договора о водах Инда с Пакистаном,

– говорится в сообщении.

Несмотря на это, премьер-министр Индии посетит Пакистан.