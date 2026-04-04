Есть большие проблемы, – аналитик назвал основные просчеты Трампа в Иране
- Политический эксперт Андрей Городницкий считает, что военная операция США против Ирана стратегически была верным решением, но американцы показали свои слабые стороны.
- Городницкий отмечает, что Дональд Трамп должен был договориться с европейскими партнерами, чтобы совместно осуществить эту спецоперацию.
Стратегически нападение на Иран не является ошибочным шагом США и Израиля. Рано или поздно, но это должно было произойти, долгое время к этому готовились. Однако сама военная операция, которая началась в конце февраля, была спланирована плохо.
Такое мнение в эфире 24 Канала высказал доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий, добавив, что, на его взгляд, операция США против Ирана была непродуманной.
Смотрите также США готовят высадку войск и наземную операцию в Иране: это может стать катастрофой для Трампа
Что должны были бы сделать США перед операцией в Иране?
Американская армия показала свои возможности в настоящее время. Спецоперация в Иране – масштабная, ведь она проводится, как отметил политический эксперт, против великой державы. По его словам, США в этом направлении продемонстрировали свою слабость.
Они показали неспособность планировать вместе с партнерами такого типа спецоперацию, она огромна. Для того чтобы облегчить это сотрудничество, надо было договариваться, как минимум, с Европейским Союзом, странами НАТО,
– считает Городницкий.
Он объяснил, что президент США Дональд Трамп как всегда думал, что ему все должны. Сегодня он давит на европейцев, чтобы те присоединились к войне против Ирана.
"Если состоялась операция в Ираке в 2003 году, то там было понятно, что было нападение на союзническую страну и совместные действия НАТО были вынуждены осуществить для того, чтобы защититься. В сегодняшнем случае – это откровенное нападение на другую страну исключительно на каких-то собственных идеях", – отметил Городницкий.
По словам доктора философии, в стратегическом разрезе эта военная операция является разумным шагом, но прежде чем его делать Соединенные Штаты должны объяснить свои планы партнерам и осуществить эту операцию вместе. Он уверен, что это было бы проще.
США были убеждены, что они совместно с Израилем, будучи очень мощными странами, смогут сделать это крайне легко. Просчитались. Не удалось. Теперь надо думать, как выйти из этой ситуации. Они считали, что все сделают за один раз, не получилось. С планированием там есть большие проблемы,
– подытожил Городницкий.
К сведению! Трамп пригрозил Ирану тем, что на страну "обрушится ад", если она не откроет Ормузский пролив. Он напомнил, что 10-дневный срок, который он отвёл ранее Тегерану, подходит к концу, и у него осталось 48 часов.
Операция США в Иране: что она показала и как дальше будет действовать Трамп?
Политолог, проректор Украинского католического университета Дмитрий Шеренговский указал на то, что такого типа военные операции, которые сейчас проводят США в Иране, не должны превышать 90 дней. Решение о ее продлении после этого срока должен принимать Конгресс. Он отметил на том, что Трампу не удалось реализовать в Иране венесуэльский сценарий и убежден, что тот не хотел бы ввязываться в эту войну надолго. Ему это невыгодно, учитывая настроения в американском обществе.
Доктор экономических наук и глава Advanter Group Андрей Длигач считает, что в команде Трампа пока нет выверенной стратегии как действовать в отношении Ирана. Он отметил, что из-за ошибок Трампа страны Персидского залива оказались заложниками ситуации. Он прогнозирует, что конфликт на Ближнем Востоке в ближайшее время будет продолжаться, и добавил, что Штаты себя дискредитировали как силу, ведь не смогли достичь нужного им результата в Иране.
Политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун предполагает, что, получив пощечину на Ближнем Востоке, Трамп может попытаться отвлечь внимание от иранского вопроса. В частности может сделать это, вернувшись к теме войны в Украине с большей активностью.