Есть большие проблемы, – аналитик назвал основные просчеты Трампа в Иране

Стратегически нападение на Иран не является ошибочным шагом США и Израиля. Рано или поздно, но это должно было произойти, долгое время к этому готовились. Однако сама военная операция, которая началась в конце февраля, была спланирована плохо.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий, добавив, что, на его взгляд, операция США против Ирана была непродуманной.

Что должны были бы сделать США перед операцией в Иране?

Американская армия показала свои возможности в настоящее время. Спецоперация в Иране – масштабная, ведь она проводится, как отметил политический эксперт, против великой державы. По его словам, США в этом направлении продемонстрировали свою слабость.

Они показали неспособность планировать вместе с партнерами такого типа спецоперацию, она огромна. Для того чтобы облегчить это сотрудничество, надо было договариваться, как минимум, с Европейским Союзом, странами НАТО,

– считает Городницкий.

Он объяснил, что президент США Дональд Трамп как всегда думал, что ему все должны. Сегодня он давит на европейцев, чтобы те присоединились к войне против Ирана.

"Если состоялась операция в Ираке в 2003 году, то там было понятно, что было нападение на союзническую страну и совместные действия НАТО были вынуждены осуществить для того, чтобы защититься. В сегодняшнем случае – это откровенное нападение на другую страну исключительно на каких-то собственных идеях", – отметил Городницкий.

По словам доктора философии, в стратегическом разрезе эта военная операция является разумным шагом, но прежде чем его делать Соединенные Штаты должны объяснить свои планы партнерам и осуществить эту операцию вместе. Он уверен, что это было бы проще.

США были убеждены, что они совместно с Израилем, будучи очень мощными странами, смогут сделать это крайне легко. Просчитались. Не удалось. Теперь надо думать, как выйти из этой ситуации. Они считали, что все сделают за один раз, не получилось. С планированием там есть большие проблемы,

– подытожил Городницкий.

К сведению! Трамп пригрозил Ирану тем, что на страну "обрушится ад", если она не откроет Ормузский пролив. Он напомнил, что 10-дневный срок, который он отвёл ранее Тегерану, подходит к концу, и у него осталось 48 часов.

