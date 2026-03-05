Рютте объяснив, сработает ли 5 статья НАТО в ситуации с Ираном
- Генсек НАТО Марк Рютте отметил, что Альянс официально не участвует в военной операции против Ирана, но союзники поддерживают действия США.
- НАТО гарантирует безопасность территории стран-членов и оставляет неопределенность относительно момента активации 5 статьи, но сообщит об этом немедленно в случае необходимости.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о широкой поддержке среди союзников действий президента США Дональда Трампа против ядерного и ракетного потенциала Ирана. В то же время Альянс официально не участвует в военной операции.
НАТО остается неопределенным относительно применения статьи 5. Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу Newsmax.
Будет ли действовать 5 статья НАТО в контексте Ирана?
По словам Рютте, сам Альянс непосредственно не вовлечен в операцию. В то же время союзники поддерживают действия Вашингтона и способствуют усилиям США в регионе, направленным на нейтрализацию иранских военных возможностей.
Генсек также отметил, что европейские государства хорошо осознают угрозу со стороны Тегерана. Он отметил, что в Европе чувствуют негативное влияние Ирана, в частности из-за угроз и рисков для иранской диаспоры.
Отдельно Рютте подчеркнул, что НАТО гарантирует безопасность территории стран-членов. По его словам, Альянс обеспечивает защиту каждого сантиметра своей территории и готов реагировать на потенциальные угрозы. В качестве примера Генсек привел сбивание ракеты в Турции.
Напомним, что, что 4 марта Иранская ракета, нарушившая воздушное пространство Турции, была сбита силами НАТО.
Он также прокомментировал применение статьи 5 Североатлантического договора, отметив, что Альянс традиционно оставляет определенную неопределенность относительно момента ее активации, но в случае ее запуска союзники сообщат об этом немедленно.
Кроме того, глава НАТО сообщил, что поддерживает постоянные контакты с партнерами на Ближнем Востоке, в частности с Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном, Оманом, Саудовской Аравией и Кувейтом.
Как долго может продолжаться операция США в Иране?
Дональд Трамп высказался о том, что ракетный потенциал Ирана представляет угрозу для мира. По словам американского главы, главным остается уничтожение иранской угрозы для мира. Трамп подчеркнул, что военная операция против Ирана планировалась на 4 недели, но уже опережает график.
Кроме того, президент США заявил, что военная операция в Иране является частью долгосрочной кампании по устранению угрозы. Он подчеркнул, что борьба с Ираном началась еще в 2020 году, когда произошла атака американского беспилотника по иранскому генерал-майору Касему Сулеймани.
Известно, что в результате атаки на Иран уже есть спогибшие американские военнослужащие. Однако, Трамп не исключает того, что жертв может быть больше.