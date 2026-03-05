Рютте пояснив, чи спрацює 5 стаття НАТО у ситуації з Іраном
- Генсек НАТО Марк Рютте зазначив, що Альянс офіційно не бере участі у військовій операції проти Ірану, але союзники підтримують дії США.
- НАТО гарантує безпеку території країн-членів і залишає невизначеність щодо моменту активації 5 статті, але повідомить про це негайно у разі потреби.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив про широку підтримку серед союзників дій президента США Дональда Трампа проти ядерного та ракетного потенціалу Ірану. Водночас Альянс офіційно не бере участі у військовій операції.
НАТО залишається невизначеним щодо застосування статті 5. Про це він сказав в інтерв'ю американському телеканалу Newsmax.
Чи буде діяти 5 стаття НАТО в контексті Ірану?
За словами Рютте, сам Альянс безпосередньо не залучений до операції. Водночас союзники підтримують дії Вашингтона та сприяють зусиллям США у регіоні, спрямованим на нейтралізацію іранських військових можливостей.
Генсек також наголосив, що європейські держави добре усвідомлюють загрозу з боку Тегерана. Він зазначив, що в Європі відчувають негативний вплив Ірану, зокрема через погрози та ризики для іранської діаспори.
Окремо Рютте підкреслив, що НАТО гарантує безпеку території країн-членів. За його словами, Альянс забезпечує захист кожного сантиметра своєї території та готовий реагувати на потенційні загрози. Як приклад Генсек навів збиття ракети в Туреччині.
Нагадаємо, що 4 березня Іранська ракета, що порушила повітряний простір Туреччини, була збита силами НАТО.
Він також прокоментував застосування статті 5 Північноатлантичного договору, зазначивши, що Альянс традиційно залишає певну невизначеність щодо моменту її активації, але у разі її запуску союзники повідомлять про це негайно.
Крім того, глава НАТО повідомив, що підтримує постійні контакти з партнерами на Близькому Сході, зокрема з Об'єднаними Арабськими Еміратами, Бахрейном, Оманам, Саудівською Аравією та Кувейтом.
Як довго може тривати операція США в Ірані?
Дональд Трамп висловився про те, що ракетний потенціал Ірану становить загрозу для світу. За словами американського очільника, головним залишається знищення іранської загрози для світу. Трамп наголосив, що військова операція проти Ірану планувалася на 4 тижні, але вже випереджає графік.
Крім того, президент США заявив, що військова операція в Ірані є частиною довгострокової кампанії з усунення загрози. Він наголосив, що боротьба з Іраном почалася ще в 2020 році, коли сталася атака американського безпілотника по іранському генерал-майору Касему Сулеймані.
Відомо, що внаслідок атаки на Іран вже є загиблі американські військовослужбовці. Проте, Трамп не виключає того, що жертв може бути більше.