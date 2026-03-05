НАТО залишається невизначеним щодо застосування статті 5. Про це він сказав в інтерв'ю американському телеканалу Newsmax.

Дивіться також Іран намагався вбити Трампа: Гегсет прозвітував про знищення лідера підрозділу

Чи буде діяти 5 стаття НАТО в контексті Ірану?

За словами Рютте, сам Альянс безпосередньо не залучений до операції. Водночас союзники підтримують дії Вашингтона та сприяють зусиллям США у регіоні, спрямованим на нейтралізацію іранських військових можливостей.

Генсек також наголосив, що європейські держави добре усвідомлюють загрозу з боку Тегерана. Він зазначив, що в Європі відчувають негативний вплив Ірану, зокрема через погрози та ризики для іранської діаспори.

Окремо Рютте підкреслив, що НАТО гарантує безпеку території країн-членів. За його словами, Альянс забезпечує захист кожного сантиметра своєї території та готовий реагувати на потенційні загрози. Як приклад Генсек навів збиття ракети в Туреччині.

Нагадаємо, що 4 березня Іранська ракета, що порушила повітряний простір Туреччини, була збита силами НАТО.

Він також прокоментував застосування статті 5 Північноатлантичного договору, зазначивши, що Альянс традиційно залишає певну невизначеність щодо моменту її активації, але у разі її запуску союзники повідомлять про це негайно.

Крім того, глава НАТО повідомив, що підтримує постійні контакти з партнерами на Близькому Сході, зокрема з Об'єднаними Арабськими Еміратами, Бахрейном, Оманам, Саудівською Аравією та Кувейтом.

Як довго може тривати операція США в Ірані?