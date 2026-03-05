НАТО остается неопределенным относительно применения статьи 5. Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу Newsmax.

Будет ли действовать 5 статья НАТО в контексте Ирана?

По словам Рютте, сам Альянс непосредственно не вовлечен в операцию. В то же время союзники поддерживают действия Вашингтона и способствуют усилиям США в регионе, направленным на нейтрализацию иранских военных возможностей.

Генсек также отметил, что европейские государства хорошо осознают угрозу со стороны Тегерана. Он отметил, что в Европе чувствуют негативное влияние Ирана, в частности из-за угроз и рисков для иранской диаспоры.

Отдельно Рютте подчеркнул, что НАТО гарантирует безопасность территории стран-членов. По его словам, Альянс обеспечивает защиту каждого сантиметра своей территории и готов реагировать на потенциальные угрозы. В качестве примера Генсек привел сбивание ракеты в Турции.

Напомним, что, что 4 марта Иранская ракета, нарушившая воздушное пространство Турции, была сбита силами НАТО.

Он также прокомментировал применение статьи 5 Североатлантического договора, отметив, что Альянс традиционно оставляет определенную неопределенность относительно момента ее активации, но в случае ее запуска союзники сообщат об этом немедленно.

Кроме того, глава НАТО сообщил, что поддерживает постоянные контакты с партнерами на Ближнем Востоке, в частности с Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном, Оманом, Саудовской Аравией и Кувейтом.

Как долго может продолжаться операция США в Иране?