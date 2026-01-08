Внимательно присматриваются: эксперт сказал, нервничают ли РФ и Китай из-за последних действий Трампа
- США провели операцию в Венесуэле, что вызвало противоречивое отношение России и Китая.
- Владимир Дубовик считает, что Россия и Китай могут использовать действия США как сигнал для своих региональных амбиций, в частности, относительно Украины.
США провели операцию в Венесуэле. У России и Китая противоречивое отношение к действиям Дональда Трампа. С одной стороны, им не нравится такая решительность американского лидера.
С другой стороны, это хороший сигнал для Владимира Путина и Си Цзиньпина. Директор Центра международных исследований Владимир Дубовик озвучил 24 Каналу мнение, что тогда Москва и Пекин могут манипулировать, что теперь они могут действовать так относительно других стран, в частности, Украины.
Смотрите также Каракас за три часа: как американцы захватили Мадуро и почему Венесуэла – это предупреждение Трампа
Как реагируют Россия и Китай?
Владимир Дубовик предположил, что вряд ли Россия и Китай радуются тому, что США действуют жестко и решительно, не обращая внимания на реакцию других, используют свои ресурсы.
Однако это может быть и сигналом не только для них, но и других государств, которые доминируют или хотят доминировать в своем регионе, имеют какие-то проблемы с соседними странами. Они могут сказать: "Если США так делают, то и мы хотим". Ведь ООН демонстрирует свою неспособность реагировать на такие действия. Важно, что это делает одна из стран-членов Совета безопасности.
Поэтому я думаю, сейчас и в Пекине, и в Москве внимательно присматриваются. Конечно, они делают формально негативные, критические заявления, осуждая действия Трампа. Но в то же время они думают: "Видимо, будет у нас карт-бланш на той территории, что рядом с нами",
– считает эксперт.
Что известно о действиях Трампа в Венесуэле?
США провели операцию в Венесуэле 3 января. Сообщалось, что в Каракасе раздавалось по меньшей мере 7 взрывов. Был задержан президент Николас Мадуро вместе с женой и вывезен из страны. Ему и его жене Силии Флорес предъявлены обвинения в заговоре против США, наркотерроризме и владении оружием.
Дональд Трамп сообщил, что США будут руководить Венесуэлой до смены власти. Он объяснил, что не хочет, чтобы власть в стране снова захватили незаконно и получилась бы такая же ситуация, что и с Мадуро.
7 января Штаты провели операцию по захвату 2 нефтяных танкеров – Marinera (Bella) I и Sophia, которые имеют связь с Россией и Венесуэлой. Оба занимались перевозкой подсанкционной нефти, а одно из них шло под флагом России.
Сенат США заблокировал дальнейшие военные действия Трампа в Венесуэле. 8 января проголосовали за запрет американскому президенту предпринимать военные действия в Венесуэле без одобрения Конгресса.