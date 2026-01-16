Орбан создал петицию против помощи Украине: как манипулирует венграми перед выборами
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан инициировал петицию против финансовой помощи Украине от ЕС перед выборами 2026 года.
- Орбан заявил, что его поражение приведет к давлению на Венгрию со стороны ЕС, чтобы она отправила молодежь воевать в Украину.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан инициировал петицию против финансовой помощи Украине со стороны Европейского Союза перед парламентскими выборами, которые пройдут в апреле 2026 года.
Как Орбан сманипулировал венграми?
Венгерский премьер, готовясь к сложным выборам в апреле, заявил 16 января, что инициирует "национальную петицию" с просьбой поддержать свою политику отказа от финансирования ЕС для Украины.
Орбан представил выборы как выбор между войной и миром, изобразив Украину такой, что не заслуживает поддержки, а свое правительство – единственной защитой от конфликта и экономических последствий,
Еще в 2025 предвыборная кампания партии "Фидес" пыталась показать лидера оппозиции Петера Мадьяра "с Брюсселем и Украиной", и что выбор партии "Тиса" означает "голосование за танки и войну".
"Все получат эту (национальную петицию) и будут иметь возможность сказать "нет" и вместе с правительством сказать, что мы не будем платить (в пользу Украины – 24 Канал)", – подчеркнул Виктор Орбан.
Орбан, не приводя никаких доказательств, заявил, что в случае его поражения ЕС будет давить на Венгрию, чтобы она отправила свою молодежь воевать в Украину, "и есть обоснованные опасения" этого.
Впрочем, Петер Мадьяр опроверг это, объяснив, что партия "Тиса" выступает за мир в Украине, отвергает идею призыва на военную службу и не будет поддерживать любую эскалацию войны.
Как Орбан играет в пользу России?
Недавно он пожаловался на ЕС, обвинив Брюссель в желании "отрезать" его страну от импорта российской нефти и газа и добавил, что надеется на снятие санкций с России.
До этого, венгерский премьер выразил сомнение в том, что это Россия первой начала войну против Украины, и снова раскритиковал идею финансовой помощи Киеву для защиты.
К слову, ранее по всей Венгрии появились предвыборные плакаты и билборды Виктора Орбана. На них высмеивали Зеленского, фон дер Ляйен и оппонента Орбана – Петера Мадьяра.