Орбан вступил в жесткую перепалку на собственном митинге и вспомнил Украину
- На предвыборном митинге Орбана в городе Дьер состоялся один из самых массовых протестов против его политики.
- Орбан обвинил протестующих в поддержке Украины, что вызвало еще более сильную реакцию толпы.
Уже скоро в Венгрии пройдут парламентские выборы. Надеясь поднять свои сомнительные шансы на победу, действующий премьер Виктор Орбан отправился в предвыборное турне по стране. Впрочем, того, с чем он встретился в городе Дьёр, политик явно не ожидал.
На митинг Орбана в городе Дьёр пришло большое количество недовольных его политикой. Это был один из самых массовых протестов во время поездок премьера по стране, пишет HVG.
Как Орбана освистали на митинге?
Атмосфера на площади Сечени была напряженной с самого начала. Оказалось, что даже в городе, который долго считался лояльным к партии Орбана, выросло недовольство властью.
Во время мероприятия группы организованных сторонников правящей партии пытались сдерживать протестующих и не пускать их ближе к сцене. Некоторые из них действовали как "живая цепь".
Несмотря на это, протестующие все же смогли пройти на площадь, и там образовались две большие группы, которые выкрикивали лозунги друг против друга. Полиции рядом почти не было, но серьезных столкновений удалось избежать.
На фоне этого Виктор Орбан неоднократно вынужден был реагировать на выкрики из толпы. Он повышал голос, обвинял протестующих в попытке сорвать мероприятие и даже вступал с ними в своеобразную словесную перепалку. В частности, заявлял, что они якобы поддерживают Украину и хотят, чтобы в Венгрии была проукраинская власть. Также Орбан утверждал, что Украина якобы предоставляет им финансовую, политическую и информационную поддержку. Эти слова вызвали еще более сильную реакцию толпы – протестующие начали громче выкрикивать и свистеть.
Оппозиционный политик, лидер партии "Тиса" Петер Мадяр, в свою очередь, обвинил власти в том, что в город специально привезли группы людей для давления на протестующих, и отметил, что полиция почти не вмешивалась.
События в Дьоре показали рост напряжения в обществе и раскол среди избирателей. Несмотря на то, что Орбан пытался снизить значение инцидента и даже иронично поблагодарил протестующих за "музыкальное сопровождение", было заметно, что ситуация получилась для него неожиданной и заставила реагировать эмоционально.
Венгрия накануне выборов: последние события
По данным Reuters, многие европейские чиновники разочарованы Орбаном из-за его частых конфликтов с партнерами в ЕС, близкие отношения с Россией и блокирование важных решений, в частности помощи Украине.
Дипломаты также ожидают, что смена власти могла бы уменьшить блокирование инициатив ЕС, однако радикального улучшения отношений не прогнозируют.
Вероятным преемником Орбана называют Петера Мадьяра, который может продолжить похожую политику в отношении миграции и расширения ЕС.
Журналисты-расследователи в Венгрии выпустили фильм "Цена голоса", который раскрывает подкуп и давление на избирателей со стороны партии Виктора Орбана. Расследование показало, что избирателям предлагали деньги, услуги и наркотики в обмен на голоса.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что поставки газа в Украину будут постепенно прекращены, пока не возобновится транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
Лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что в случае победы на выборах его правительство может начать расследование в отношении действующего премьера Орбана. Причиной он назвал сообщения СМИ о возможной утечке информации с заседаний ЕС в Россию. Мадьяр предположил, что если это подтвердится, речь идет о серьезных нарушениях, которые могут расцениваться как государственная измена.