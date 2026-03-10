"В 20 раз сильнее": Трамп пригрозил Ирану ударом за остановку нефти через Ормузский пролив
- Трамп пригрозил Ирану ударом в 20 раз мощнее, если Тегеран перекроет поставки нефти через Ормузский пролив.
- Он заявил, что США могут уничтожить стратегические цели в Иране, что сделает восстановление страны практически невозможным.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты нанесут по Ирану удар, который будет в 20 раз мощнее, если Тегеран попытается перекрыть поставки нефти через Ормузский пролив. По его словам, Вашингтон также может уничтожить ряд стратегических целей, что сделает восстановление страны практически невозможным.
США надеются, что не придется применять критические подходы. Об этом американский лидер написал в своей социальной сети Truth Social.
О чем предупредил американский президент Иран?
По словам американского президента, любая попытка Ирана перекрыть поток нефти через стратегический пролив будет иметь жесткий ответ Вашингтона.
Если Иран предпримет какие-либо действия, которые остановят поток нефти в Ормузском проливе, США нанесут ему удар в двадцать раз сильнее, чем до этого,
– заявил Трамп.
Он также добавил, что американские силы могут уничтожить ряд "легкодоступных целей" на территории Ирана, после чего восстановление страны станет практически невозможным. Он выразил надежду, что Америке не придется прибегать к таким шагам.
Трамп назвал свое предупреждение "подарком США Китаю и другим странам", которые активно используют Ормузский пролив для транспортировки нефти, и выразил надежду, что этот жест будет должным образом оценен.
Какова ситуация в Ормузском проливе?
В начале марта Корпус стражей исламской революции Ирана пригрозил закрытием Ормузского пролива, что может остановить пятую часть мирового экспорта нефти. Однако США быстро отрицали закрытие пролива, утверждая, что он остается открытым, и не обнаружено признаков минирования или патрулирования Ираном.
9 марта французский лидер Эммануэль Макрон заявил о том, что Франция проведет миссию в Ормузском проливе. Страна планирует отправить оборонительную миссию для обеспечения безопасности прохода через пролив, без наступательных действий.
Важно, что операция "Аспидес" существует с февраля 2024 года для защиты судоходства. Ормузский пролив является критически важным для глобального нефтяного транспорта, поэтому нуждается в дополнительной защите.