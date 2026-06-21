"За сутки прошло 55 торговых судов": США опровергли информацию о закрытии Ормузского пролива

США заявили, что Ормузский пролив продолжает функционировать в обычном режиме, несмотря на сообщения о его возможном закрытии Ираном. По данным американских военных, только за сутки через морской коридор прошли десятки торговых судов.

Об этом сообщает Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM).

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Какое заявление сделали в США?

В сообщении американского командования отмечается, что 20 июня интенсивность движения коммерческих судов через пролив даже возросла.

По информации командования, за сутки через Ормузский пролив прошли 55 торговых судов. Они перевезли значительные объемы грузов, в частности более 17 миллионов баррелей нефти, которая была доставлена на мировые рынки.

Американские военные подчеркивают, что движение через пролив оставалось бесперебойным, а суда могли пользоваться установленными международными маршрутами без дополнительных препятствий.

В CENTCOM также сослались на рекомендации Объединенного морского информационного центра, который подтвердил возможность безопасного прохода для всех гражданских судов.

Американские войска продолжают находиться в регионе и внимательно следят за ситуацией. Их задачей остается обеспечение стабильности морских перевозок и соблюдение принципа свободы навигации в одном из ключевых энергетических коридоров мира.

Стоит отметить, что Ормузский пролив имеет стратегическое значение для глобальной экономики, поскольку через него проходит значительная часть мирового экспорта нефти и сжиженного природного газа. Любые перебои в работе этого маршрута могут существенно повлиять на энергетические рынки и мировые цены на нефть.

Что известно о предполагаемом закрытии пролива?

Иран объявил о закрытии Ормузского пролива для морского судоходства 20 июня.

В Тегеране подчеркнули, что ограничение судоходства является реакцией на действия Вашингтона и его союзников в регионе. США якобы нарушили меморандум о прекращении войны. В военном командовании заявили, что решение о закрытии пролива является лишь началом ответа на сложившуюся ситуацию.

Кроме того, Тегеран выдвинул претензии к Израилю. Иранские власти обвиняют израильскую сторону в продолжении боевых действий, проведении военных операций на юге Ливана и невыполнении обязательств по выводу войск из региона.

В Иране заявили, что действия США и Израиля подрывают стабильность на Ближнем Востоке и создают дополнительные риски для безопасности. Поэтому Тегеран предупредил о возможном применении так называемых асимметричных мер давления, если ситуация не изменится.