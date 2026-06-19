Россия могла бы захватить Киев за четыре часа и завершить войну в первый же день, – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что если бы Москва сразу направила танки на Киев, то закончила бы войну за один день. Глава государства добавил, что это была ошибка российских генералов.

Об этом сообщили в Axios.

Смотрите также "Сигнал Путину": политик из США высказал предположение, знал ли Трамп об ударах по Москве

Что Трамп рассказал об ошибке России в войне против Украины?

Лидер США заявил, что если бы российские генералы решили идти прямым путем на Киев в первые дни полномасштабного вторжения, то победили бы в войне за 1 день.

Трамп отметил, что это была роковая ошибка Москвы, а россияне были абсолютно не готовы к войне.

Там есть шоссе, бетонное, очень хорошее шоссе, твёрдое как скала, прямо в Киев. Если бы этот генерал просто поехал по бетонной трассе, они были бы в столице в течение четырёх часов, и Украина ничего бы не сделала. И война закончилась бы за один день,

– заявил Трамп.

Президент США отметил, что у российского диктатора Путина в начале войны были сотни танков, которые двигались в сторону Киева. По словам Трампа, никто не знал и не понимал, зачем глава Кремля решил ехать "через болото и грязь".

Кроме того, американский лидер добавил, что США предоставили Украине "Джавелины", с помощью которых Киев уничтожал российские танковые колонны, а вся вражеская техника в итоге просто увязла в болоте.

Другие заявления Трампа о войне в Украине