"Я хочу, чтобы нефти было достаточно": Трамп четко ответил, возобновит ли санкции против России
- США временно ослабили санкции на российскую нефть из-за событий на Ближнем Востоке.
- Это решение вызвало критику в Европе и Украине, где считают, что оно может принести России финансовую выгоду и ослабить международное давление.
США частично сняли санкции с российской нефти в связи с событиями на Ближнем Востоке. Это решение администрации Трампа восприняли критически как в Европе, так и Украине.
В интервью NBC News президент США прокомментировал смягчение санкции против российской нефти на фоне резкого роста мировых цен.
Вернутся ли санкции против российской нефти?
Я хочу, чтобы в мире была нефть. Я хочу, чтобы нефти было достаточно,
– сказал Трамп.
В то же время он заверил, что санкции, введены после вторжения России в Украину в 2022 году, "вернутся, как только кризис завершится".
Напомним, что 13 марта США выдали ограниченную лицензию, которая позволяет другим странам покупать часть российской нефти и нефтепродуктов, уже находящихся в море. Речь идет только о той российской нефти и нефтепродукты, которые были загружены на танкеры до 12 марта. Такие поставки разрешено завершить до 11 апреля.
Справка: По данным СМИ, по состоянию на 12 марта в море в 30 местах мира находилось примерно 124 миллиона баррелей нефти российского происхождения.
Ранее, 10 марта, сообщалось, что Белый дом временно разрешил Индии покупать российскую нефть, чтобы избежать перебоев на мировом рынке.
В Вашингтоне считают, что это не принесет России значительной финансовой выгоды.
Однако в Европе и Украине имеют другое мнение.
- Так, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал решение США временно ослабить санкции против российской нефти. Он заявил, что делать это сейчас – неправильно. По его словам, на нефтяном рынке есть проблема с ценами, но дефицита нефти нет, поэтому причины такого решения США непонятны. Мерц также отметил, что большинство стран "Большой семерки" считают ослабление санкций против России ошибкой. Он подчеркнул, что Москва до сих пор не демонстрирует готовности к переговорам по войне против Украины, поэтому давление на Россию нужно лишь усиливать.
- Не удержался от критики Вашингтона и Владимир Зеленский. По его словам, благодаря ослаблению санкций Кремль может получить до 10 миллиардов долларов на военные цели.
- Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом высмеял Дональда Трампа за временную отмену санкций против российской нефти, назвав его "щенком" Путина.
- Заметим, что боевые действия на Ближнем Востоке вызвали крупнейший кризис на нефтяном рынке за десятилетия. Риск блокирования танкеров или атак на них заставляет производителей и трейдеров менять маршруты и ограничивать перевозки, что влияет на мировой энергетический рынок.
- Через Ормузский пролив, который заблокирован из-за войны США с Ираном, проходит около 20 – 30% мировых морских поставок нефти и нефтепродуктов.